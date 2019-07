Kraslice – Voda vytéká už několik let na silnici v Kraslicích na Sokolovsku z pozemku nad řadovými garážemi. Po celý rok se tam tvoří louže, když mrzne, ledovka. A nápravy se zatím 13 majitelů nedočkalo.

Říkají, že jejich stížnosti si úřady přehazují sem a tam. „Před garážemi se nám drží voda, která tam soustavně stéká podle nás z městského pozemku. Když chodíme do garáže, musíme čekat, aby směrem na Německo nejelo auto, jinak bychom dostali pořádnou sprchu. Když už jsme v garáži, je to stejné. Voda stříká i dovnitř a poškozuje samotná vrata i zdi,“ říká jedna z majitelek garáže Zdeňka Mašková. „Voda navíc podemílá hlavní silnici, což je nebezpečné. Nikoho to ale nezajímá, nikdo nic neřeší. Jeden z vlastníků proto alespoň vytvořil strouhu, ze které sám vodu odčerpává. Auta ale v garážích nechávat nemůžeme, neboť je tam vlhko a vše plesniví,“ dodává.