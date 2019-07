Kynšperk nad Ohří /VIDEO/ - Vodáckým závodem O pohár Povodí Ohře oslavili vodáci tradičně den této největší řeky našeho kraje.

„Jelo se dobře. V řece je ale hodně trávy,“ hlásili po dojezdu do cíle, ke kynšperské lávce, kde byl připraven doprovodný program, vítězové kategorie kánoí Igor Kešner a Jaroslav Held. Slunečné a suché počasí se odráží i na množství vody v řece, ale jak potvrdil organizátor Dne Ohře Miroslav Volf, mají vodáci vždy v tento den zajištěnu vodu díky proplachu řeky. Závod letos absolvovalo 31 kánoí, 4 kajaky a 3 rafty. „Měli by přijít mladší a mladší lidi. Účast je hezká, ale řeka Ohře by si zasloužila větší,“ je přesvědčen Volf. Den Ohře pořádá Vodácká Ohře díky finanční podpoře města Kynšperk nad Ohří a jeho organizací a Povodí Ohře.