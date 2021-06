V sokolovském kempu u Dronte bylo v sobotu plno. Vodáci se těšili a neodradila je ani bouřka, která se přihnala nečekaně z Německa.

"Byli jsme v sokolovském kempu trochu déle a znovu vyrážíme v neděli dopoledne," hlásil za početnou skupinu dětí a dospělých jeden z vodáků.

Správce půjčovny potvrdil, že teprve teď se vše rozjíždí naplno. "Konečně se uvolnila vládní opatření a začalo být tepleji. V sobotu tady bylo plno. Ráno jsme foukal 16 raftů. Některé pro čtyři, jiné pro šest lidí," řekl.

V kempu se postarají i o prázdné žaludky vodáků. Zdejší občerstvení vaří teplá hotová jídla i minutky.

"Lidé volají zájem začíná být docela velký. A nejen o tento měsíc. Mám tu rezervace i na srpen. Nejvíce oblíbené je půjčování raftů či kánoí od čtvrtku do neděle popřípadě pondělí," říká Vladimír Šeda ze sokolovské půjčovny Dronte.

Zároveň nezapomněl připomenout, že pobyt na řece si mohou lidé zpestřit či kombinovat s cyklostezkou, která řeku prakticky kopíruje.

"Půjčujeme i koloběžky. Přijedete například do Sokolova autem, nalodíte se a jedete do Lokte. Tam loď můžete vrátit, půjčit si koloběžku a jet po cyklostezce zpět k autu. Ideální celodenní výlet," nabízí jednu z možností Šeda. Na Ohři lodě půjčují z Tršnice u Chebu až po Kadaň. Půjčit si mohou zájemci vesty, pádla pro dospělé i děti a dokonce i psí vesty. Mají i barely na věci a pokud je deštivo tak nabídnou i boty, bundy, rukavice a neopreny.

"Ohři jsme po mnoha a mnoha letech sjížděl vloni a byla to jedna z nejlepších akcí s přáteli co jsme kdy zažil. určitě si to chceme letos zopakovat," plánuje Simon Lorenz z Kraslic.