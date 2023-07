/VIDEO REPORTÁŽ/ Průtrž mračen, vodní příkopy, blátivé skluzy, prolézaní betonových rour, brodění v hustém šedivém bahně, běh, psí štěkot, ale také plavání v jezeře Medard či řece Ohři. To vše museli zvládnout psi a jejich majitelé na Water Dog Game 2023, které se konaly v sobotu v Sokolově.

Vodní psí hry překypovaly mazlavým bahnem, závodníci se v něm brodili až po krk | Video: Antonín Hříbal

Na start vodních psích her v Jižním lomu u Sokolova se postavilo 235 závodníků a při letošním ročníku si všichni vodu vskutku užili. V úvodu her se totiž spustila silná průtrž mračen, a tak většina trati se okamžitě proměnila v blátivou cestu. Bahnitých překážek ale závodníkům, mužům, ženám, a hlavně jejich čtyřnohým chlupáčům organizátoři připravili hned několik. Například po gumovém skluzu sjeli psi se svými majiteli do vodního příkopu, museli pak prolézt betonovou rourou a pak se doslova šplhat do rozbahněného kopce. Další zkouškou odvahy a umu byla prolézačka v podobě malého bludiště z prken a palet ponořených ve vodě.

Jestli do té doby ještě psi a závodníci nebyli celí od bahna, tak to se změnilo na překážce, která začínala průlezem betonovou rourou a pokračovala v kanálu naplněném šedivým bahnem, kde bylo nutné podlézat několik vodorovně položených sloupů. Odtud už všichni účastníci vylezli zcela obalení blátivou kaší. Následoval běh k jezeru Medard, kde museli všichni prokázat plavecké schopnosti a přeplavat několik desítek metrů dlouhou trasu. Ku pomoci jim zde byli asistenti na paddleboardech.

Trasa zavedla závodníky pak k řece Ohři, kde se opět setkali s vodou, tentokrát tekoucí. Úkolem bylo zdolat řeku, a stačilo jen brodění. V cíli pětikilometrového závodu měli za sebou minimálně patnáct překážek.

Účastníci Water Dog Game 2023 neztráceli náladu a úsměv ani při nepřízni počasí. Jak například okomentovala Michaela Heřmanová: „Užila jsem si tříminutovou bahenní koupel na první překážce, když jsem hledala botu zapíchnutou třicet centimetrů v bahně. Děkuji pánovi, který mi pomáhal s hledáním.“ Soutěžilo se v několika kategoriích rozdělených na muže, ženy, týmy a děti, a také podle váhy psa. Běžet se mohlo ale i bez psů. Organizátorem vodních psích her je Živé Sokolovsko.