Hnutí ANO převálcovalo v krajských volbách ostatní tradiční strany získalo 28 z 45 možných mandátů. Lídryně krajské kandidátky Jana Mračková Vildumetzová zároveň kandidovala i do Senátu. A byla rovněž úspěšná a to dokonce hned v prvním kole. Sice se do poslední chvíle rozhodovalo o tom, zda bude mít nadpoloviční většinu hlasů, ale nakonec to vyšlo a její hlavní protikandidát a současný senátor Miroslav Balatka (STAN) v této funkci končí.

Ihned po sečtení hlasů přijela Jana Mračková Vildumetzová do volebního štábu hnutí, který byl kinokavárně Alfa v Sokolově. A podělila se o své první pocity.

Co říkáte na to, že jste uspěla v senátních volbách sice těsně, ale přeci jen hned v prvním kole?

Mám ohromnou radost. Nemám slov, protože postoupit z prvního kola, když je šest kandidátů… Vůbec jsem to nečekala a chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří šli k volbám, jak ke krajským, tak senátním, a kteří mě podpořili. Strašně si toho vážím.

Co vás vlastně vedlo k tomu, že chcete vyměnit Poslaneckou sněmovnu za Senát?

Já jsem to říkala mnohokrát, že dneska pětikoalice má sněmovnu, má Senát, má s největší pravděpodobností i pana prezidenta. A v Senátu potřebujeme posílit. Potřebujeme být více slyšet, více vidět. A jak vidíte, tak všechny tisky, které jdou z Poslanecké sněmovny, ať už je to konsolidační balíček, ať už je to valorizace důchodů a další věci, tak se tam pouze schválí a jdou právě k podpisu panu prezidentovi. Myslím si, že některé ty tisky by se měly vracet do Poslanecké sněmovny a měla by se o nich vést další debata a měly by být třeba navrženy úplně jinak.

Co si myslíte, že rozhodlo o vašem vítězství?

Pokud bych hovořila o Senátu, tak je to právě fakt, že dnes schválí Poslanecké sněmovně prakticky všechno. A Senát má být pojistkou. Má vracet tisky do sněmovny s jednotlivými pozměňovacími návrhy. To se do současné chvíle nedělo. No a ohledně kraje, tam bych také velmi chtěla poděkovat všem voličům za výsledek. Myslím si, že je opravdu famózní. Myslím si, že na tom má ale samozřejmě zásluhu celý můj tým. Dělali jsme dobře celé čtyři roky opoziční práci. Víte, jak to před čtyřmi lety dopadlo. Vyhráli jsme, ale vytvořila se proti nám jedenácti dvanácti koalice. Zároveň si myslím, že se při volbách samozřejmě projevila i celostátní politika. Na mítincích bylo vidět, jak jsou lidé rozhořčeni, nespokojeni se současnou vládou, která něco slibovala a dělá pravý opak.

V krajském zastupitelstvu máte 28 křesel ze 45. Budete zvažovat koalici i když ji nepotřebujete?

Určitě pozveme všechny subjekty. Já si myslím, že to je slušností. Vždycky jsme se tak chovali a vždycky se tak chovat budeme. Všechny, kdo se dostal do krajského zastupitelstva, pozveme ke stolu a budeme s nimi určitě chtít hovořit. Především o našem programu. Sejdeme se, ale myslím si, že současná situace je taková, že máme čas a nemusí to být hned.

Co říkáte na souběh funkcí senátorky a hejtmanky?

To jsou věci, které budeme komunikovat s kolegy. Já jsem samozřejmě získala mnoho preferenčních hlasů. Opravdu za to velmi děkuju. Budu to určitě komunikovat i s nejvyšším vedením hnutí. A určitě vedení kraje představíme. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že jsem dostala obrovskou podporu od občanů. Nesmírně si jí vážím a udělám maximum pro to, aby se věci v Karlovarském kraji změnily k lepšímu.

Chcete ještě stihnout přepracovat rozpočet Karlovarského kraje?

Vy víte, že já jsem byla vždycky největší kritik rozpočtu. Já jsem vždycky kontrolovala každou fakturu, objednávku, každou smlouvu, takže je jasné, že rozpočet projde určitě kompletní revizí. Rozpočet musí být vždy nastaven racionálně. Ale to jsou všechno kroky, které nás v tuto chvíli budou čekat a určitě je sdělíme.

A co říkáte na jednu z nejnižších volebních účastí?

Velmi mě to mrzí. Bylo to i při eurovolbách. Je jasné, že bychom si asi všichni přáli, aby byla větší volební účast. V krajských volbách to neovlivní počet mandátů do krajského zastupitelstva, ale například ve volbách do Poslanecké sněmovny, když budeme mít nejnižší volební účast, tak můžeme přijít také o poslanecké mandáty. Takže je vždycky dobré, abychom neustále lidem, a my jsme se o to snažili na našich mítincích, říkali jděte k volbám. Protože to, že někomu nedáte hlas, není určitě správné. Ale jak je vidět, tak řada lidí opět k volbám nešla.

Máte nějakou radu pro vašeho nástupce ve funkci poslance pana Váňu?

Tak já mám strašnou radost, protože když jsem se stala hejtmankou v roce 2016, tak to byl právě Pepa Váňa, který mě provedl celým krajem, když mě nikdo neznal. Je to skvělý člověk, je to srdcař a já jsem měla v uvozovkách i trošičku tu motivaci právě proto získat senátorský post. Josef Váňa si to strašně zaslouží. Strašně mu blahopřeju a mám z toho velkou radost.