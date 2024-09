Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO, bývalá hejtmanka, krajská zastupitelka a současná poslankyně Parlamentu ČR, postoupila do senátu rovnou z prvního kola senátních voleb na Sokolovsku.

Dostala celkem 50,72 % hlasů. "Mám ohromnou radost, nemám slov," řekla. Její protikandidát Miroslav Balatka (Nezávislí za STAN s podporou TOP 09 a Pirátů), který uspěl v senátních volbách před šesti lety a post senátora obhajoval, dostal 25,41 % hlasů. Volební účast byla 27,05 %.

"Nečekal jsem to. Předpokládal jsem, že to bude bitva v druhém kole. Je to volba občanů," řekl Balatka. Výsledek senátních voleb na Sokolovsku vnímá jako protiváhu současnému trendu ve vrcholové politice. "Situace před šesti lety byla úplně odlišná, premiérem byl Babiš, prezidentem Zeman. Myslím si, že senátní volby aktivují voliče, kteří chtějí jiný směr," uvedl.

Za SPD se o post senátora snažil advokát Josef Vaněk, který dostal 5,20 % hlasů, Volba pro kraj do předvolebního klání vyslala zkušeného regionální politika a krajského zastupitele Jana Picku, jenž získal 11,65 % hlasů. Hnutí Srdcem pro kraj vyslalo do boje o senát Danu Wittnerovou, která obdržela 3,29 % hlasů. Místní na post senátora nominovali Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova, kterému voliči dali 3,69 % hlasů. Účast v senátních volbách činila 26,94 %.