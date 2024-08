Šestka, to je číslo, které rámuje letošní senátní volby v Senátním obvodu číslo 2, tedy na Sokolovsku. O přízeň voličů tam po šesti letech bude usilovat šest kandidátů. Což je méně než v roce 2018, kdy jich bylo devět, ale i přes to se dá čekat v hektické předvolební kampani ostrý volební souboj.

Současným senátorem je od roku 2018 Miroslav Balatka, který kandidoval za hnutí STAN s podporou TOP 09 a Pirátů. V Senátu je členem senátorského klubu Starostové a nezávislí a je členem a od roku 2022 i místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Dále je členem Podvýboru pro regiony v transformaci. Do Senátu bude za hnutí STAN kandidovat znovu, ovšem proti němu se postaví pět dalších kandidátů.

Za SPD bude o post senátora usilovat advokát Josef Vaněk, Volba pro kraj do předvolebního klání vysílá zkušeného regionální politika a krajského zastupitele Jana Picku, Piráti znovu podporují Miroslava Balatku a hnutí Srdcem pro… by rádo v Senátu vidělo Danu Wittnerovou. ANO do Senátu vysílá bývalou hejtmanku, krajskou zastupitelku a současnou poslankyni Parlamentu ČR Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta je zároveň lídryní hnutí ANO do krajských voleb. Také Místní by rádi v měli v Senátu svého zástupce. Na post senátora nominovali Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova.

Tyto senátní volby na Sokolovsku mají i lehce pikantní příchuť. Pokud by uspěla Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANIO, pak by opustila post poslankyně Parlamentu. Souběh těchto funkcí zákon nepřipouští. A její náhradnicí ve sněmovně je Věra Procházková z téhož hnutí, která je ovšem současnou senátorkou. V roce 2022 zvítězila v senátních volbách na Karlovarsku. Mandát poslance by jí přitom vznikl automaticky, a to v okamžiku zvolení Jany Mračkové Vildumetzové senátorkou. Zároveň jí ale zanikne mandát senátorky. A to bez ohledu na to, zda hodlá složit poslanecký slib. "Na patřičných místech už jsem to písemně odmítla," uvedla k tomuto kurióznímu střetu Věra Procházkové stručně. Momentálně je na dovolené.

Senátní obvod Sokolov je tvořen celým okresem Sokolov, jihovýchodní částí okresu Cheb, ohraničenou obcemi Teplá, Mnichovem, Prameny, Mariánskými Lázněmi, Vlkovicemi, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín.