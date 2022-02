Výsledkem bude obsáhlý materiál, se kterým se bude nadále pracovat, a to zřejmě až do konce tohoto roku. Poté se přijmou opatření. Tyto průzkumy provádí město po určitém časovém období už od roku 2011. A podle velitele městské policie Petra Kubise naráží stále na stejný problém. Lidé se necítí bezpečně v lokalitách, kde se podle policejních statistik neděje závažná trestná činnost. Přesto chtějí strážníci lidem vyjít vstříc a posílají do zmíněných míst hlídky. Otázkou je, zda pak nechybějí někde jinde. Z předchozích let přinesl průzkum zajímavé postřehy. Lidé v Sokolově se například více než vražd obávali takzvaných obchodníků s chudobou. Pro zpracování letošního průzkumu žádá Sokolov Karlovarský kraj o dotaci ve výši 100 tisíc korun.

"V Sokolově se daří policistům snižovat nápad trestné činnosti. Je zde i dobrá objasněnost. Lidé však stále pociťují obavy v lokalitách u nádraží, v ulici U Divadla či Hornická. Nejde o trestné činy, ale o obtěžující hulákání na kolemjdoucí či rušení klidu v bytech panelových domů či před nimi. Chápu, že lidi statistiky policie moc nezajímají, že chtějí mít klid tam kde bydlí a vadí jim věci, které jim prostě ztrpčují život. Do míst vysíláme preventivně hlídky my i státní policie, ale hlásí, že se v místě nic neděje. Pokud se něco děje, musí lidé ihned volat městskou či státní policii. Opakujeme to pořád dokola, volejte, volejte," říká radní a zároveň velitel městské policie Petr Kubis.

Slíbil, že spolu s kolegy zapracují ještě více nejen na postřezích občanů, ale i na statistikách. Pak mohou přijít opatření ze strany policie. Lidé už podobných průzkumům přestávají věřit.

"Je to furt dokola. Stejně se nic nezmění. Přijede policie je klid. Odjede, je to znova. Hluk, nepořádek, vandalismus, vulgarita, agrese, konflikty a nebezpečí," reagují Sokolováci na dotazy, co jim vadí. „Volejte, volejte, volejte, volejte. Budeme jezdit opakovaně a případy řešit. Obdobným systematickým tlakem se loni podařilo zlepšit situaci kolem nádraží,“ konstatoval Kubis.

"S nabídkou na pomoc oprávněně naštvaným lidem přišla i městská společnost Sokolovská bytová. Její jednatel Erich Klimeš informoval obyvatele, že se připravuje postup, jak pomoci občanům, jimž jejich nepřizpůsobiví sousedé znepříjemňují život. Tato pomoc bude určená nejen nájemníkům z městských bytů, ale také vlastníkům soukromých bytů. Zmínil rovněž modelový případ, kdy se problémového nájemníka podařilo z bytu legálně dostat," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Pomoci však musejí i samotní občané tím, že jim nebude lhostejné to, co vidí ve svém okolí. Narušování veřejného pořádku či soužití, poškozování cizí věci, drogová scéna, to vše by je nemělo nechat lhostejnými a měli by co nejdříve informovat policisty či strážníky. Nemusejí mít strach, oznámení lze podat i anonymně. Není to jen problém Sokolova, ale takřka neustále to opakují policisté i v okolních městech. Lidé si stěžují na sociálních sítích, ale policisté neevidují žádné ohlášení podobných incidentů. Když už poté lidem dojde trpělivost, dostaví se na zastupitelstvo, kde dávají najevo svou zlost či sepíší petice. Policie je nabádá, aby případný problém, kterého jsou svědky, řešili ihned.

V prozatím posledním průzkumu věnovaném pocitu bezpečí bylo v Sokolově osloveno 400 lidí od 15 let. Nejcitlivějším společenským problémem byl v roce 2019 podle dotázaných obchod s chudobou. Následovala politická situace a kriminalita. Oproti průzkumům z let minulých tehdy naopak kleslo znepokojení z nezaměstnanosti. Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém, byla pro město zajímavá informace. Patrně se o něm hodně mluvilo, ale také se to projevovalo každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak se v průzkumu opakovaly stejné věci, ať už jde o problematické skupiny lidí nebo problémové lokality. Tehdy se s tím město snažilo bojovat tím, že do vytipovaných lokalit neposílalo jednu ze sociálních dávek na bydlení. Ústavní soud však poté zrušil takzvané bezdoplatkové zóny. Vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů. Desítky měst tak přišly o možnost, jak omezit poskytování doplatku na bydlení osobám v hmotné nouzi.

Zajímavé také byly i odpovědi lidí, jaké konkrétní kriminality se bojí. Odpovídali, že znásilnění či vražda je trápí velice málo. Strach mají z uživatelů drog, vandalismu, podvodu či napadení. Podle Kubise pocit bezpečí vypovídá v mnoha ohledech lépe než statistika kriminality. „Líbí se mi, že zastupitelé byli vyzváni, aby spolu se strážníky navštěvovali problémové části města. Na vlastní oči tak mohou vidět, co se děje, a následně podle toho jednat,“ říká Lenka Chuchlová.