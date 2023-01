To letošní druhé kolo mělo volební účast 70,25 procenta. V Karlovarském kraji, co se volební účasti týče, nezklamaly známé lokality jak ve vysoké, tak v nízké účasti. Vzácnou výjimkou je Vřesová. V malé vísce přišlo ve druhém kole o 100 voličů více než před před pěti lety. Obec se tak rázem vyšvihla z nelichotivých čísel.

"Chtěl jsem Babiše, jako všichni tady, to je jasný. Škoda, že vyhrál ten druhý, ten generál. Uvidíme co tam udělá pro lidi," říká starší muž z Vřesové, postávající u krámku s potravinami, který se představil jako Láďa.

V roce 2018 jich ve druhém kole ve Vřesové přišlo volit 32,26 procenta. Letos 50,78 procenta. Plných 151 voličů ze 162 volilo Andreje Babiše. Nejvzornější obcí, co se účasti týče, byly Těšovice a jejich 81,43 procenta. Na chvostu je pak tradičně Nová ves s 47,67 procenta hlasů následovaná Rovnou se 48,03 procenta. Poslední dvě byly jediné obce v celém Karlovarském kraji, kde se nepřehoupla účast alespoň přes polovinu.

Povolební guláš v Sokolově příznivcům nového prezidenta chutnal

Na Karlovarsku vede statistiky tradiční bašta Boží Dar s 91,61 procenta. Svůj hlas přišlo ve druhém kole odevzdat 535 voličů z 584. Na opačném konci statistik jsou Verušičky. Sekundují jim obce Štědrá a Pšov.

Chebsko eviduje v popředí statistik obci Pomezí nad Ohří s volební účastí 78,89 procenta. V těsném závěsu následují Nebanice a Drmoul. Nejmenší volební účast pak byla v Milhostově a to 55,28 procenta. V Milhostově odevzdali voliči 135 hlasovacích lístků. Z toho plných 126 z nich bylo pro Andreje Babiše. Obec, známá svou dřívější drtivou podporou Miloše Zemana, si v minulosti vysloužila přezdívku Zemanov. S trochou nadsázky by se ji teď mohlo přezdívat Babišov. Malou volební účast evidují také v Aši, která je hned za Milhostovem, co se statistik týče.

Nejmenší volební účast za okresy je tradičně na Sokolovsku a to 60,86 procenta.. Následuje Chebsko a na Karlovarsku mají voliče nejvzornější. K urnám jich přišlo 65,01 procenta.