Krámek plný vůní a pohody, který otevřela Sokolovská chráněná v přízemí městského úřadu, rozšířil sortiment. Míří sem totiž produkce klientů chráněných dílen, ale výrazně se rozšířila i nabídka od externích dodavatelů.

Voňavý obchůdek rozšířil sortiment. | Foto: Vladimír Meluzín

V budoucnu by se pak mělo zboží vznikající v chráněných dílnách objevit rovněž v připravovaném e-shopu. „V obchůdku vám připraví i dárková balení a firmám poskytujeme dodávky zboží a služeb v náhradním plnění,“ uvedla Kateřina Borůvková, ekonomka Sokolovské chráněné. Voňavý obchůdek v přízemí sokolovské radnice je otevřený v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin.