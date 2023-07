Markéta Vondroušová, sokolovská rodačka, vyhrála na centrálním dvorci All England Clubu svůj životní zápas ve finále Wimbledonu ve dvou setech 6:4 a 6:4. Soupeřkou jí byla Tunisanka Uns Džábirová.

Sokolováci fandili v pivnici Koruna 1822 na Starém náměstí | Video: Deník/Lucie Žippaiová

Markéta se pyšní mísou Venus Rosewater, která náleží vítězce ženské dvouhry. Sokolováci finále bedlivě sledovali nejen ze svých domovů, ale společně i u přímých přenosů tenisového mače v několika místních restauracích. Třeba v Jack´s Legendary Pub nebo v pivnici Koruna 1822 na Starém náměstí v Sokolově.

„Za každý vyhraný set každý dostane pivo, pokud vyhraje úplně, bude velká oslava, spontánní, nic připraveno není,“ řekl majitel Koruny 1822 Roman Heřman.

V Jackovi se schází pravidelně 10–20 skalních fandů na všechny Markétiny zápasy. Dneska za každý vyhraný set runda panáků. Na oslavu vítězství v podniku zakoupili i pyrotechniku.

Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová

Česká tenistka postoupila na Wimbledonu do souboje o titul po vítězství nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Jako nenasazená hráčka se probojovala do finále po 60 letech. Naposledy se to povedlo dnes již tenisové legendě, Američance Billie Jean Kingové. Rodačka ze Sokolova navázala na čtyři roky starou finálovou účast na Roland Garros v Paříži. Nyní však odchází jako vítězka.