Markéta Vondroušová, sokolovská rodačka, hraje od 15 hodin na centrálním dvorci All England Clubu svůj životní zápas ve finále Wimbledonu. Soupeřkou je jí Tunisanka Uns Džábirová.

Markéta Vondroušová slaví postup do životního finále ve Wimbledonu. | Foto: Profimedia

Bude se Markéta pyšnit mísou Venus Rosewater, která náleží vítězce ženské dvouhry? Sokolováci to bedlivě sledují nejen ze svých domovů, ale společně i u přímých přenosů tenisového mače v několika místních restauracích. Třeba v Jack´s Legendary Pub nebo v pivnici Koruna 1822 na Starém náměstí v Sokolově.

Místostarosta Sokolova Jan Picka fanouškům vysvětlil, proč město upustilo od přenosu zápasu na velkoplošné obrazovce na náměstí: „Konzultovali jsme to s MDK a převládá názor, že by moc lidí nedorazilo a to zejména pro velké vedro, které má v sobotu panovat.“

Česká tenistka postoupila na Wimbledonu do souboje o titul po vítězství nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Jako nenasazená hráčka se probojovala do finále po 60 letech. Naposledy se to povedlo dnes již tenisové legendě, Američance Billie Jean Kingové. Rodačka ze Sokolova naváže na čtyři roky starou finálovou účast na Roland Garros v Paříži.