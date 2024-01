Do Sokolova jste přijel vlakem. Je to váš oblíbený způsob cestování?

Ano, cestování vlakem mám rád. Původně jsem měl v plánu jet pouze vlakem z pražských Holešovic a vystoupit až v Sokolově. Nakonec jsme musel kombinovat cestu vlakem a autobusem, protože na trati byla výluka údajně kvůli nějakému sebevrahovi.

V Sokolově jste poprvé?

Byl jsem zde kdysi dávno, asi před 30 lety. Jeli jsme tehdy z Lokte do Chebu, tak jsem v Sokolově vystoupil, podíval se na zdejší zámek a poté pokračoval dál.

Nyní jste se zdržel déle. Prohlédl jste si město více?

Ano. Krásně mě zde provedly děti ze školy. Byly šikovné, měly to hezky připravené. Byli jsme se podívat na Hornický dům, na Staré náměstí, ke Kapucínům, na zámek a další. Na zámku jsem měl i přednášku o Kypru. Chystáme se i na hrad Hartenberg. (Hartenštejn je u Bochova a Hasištejn v okrese Chomutov. Hauenštejn je u osady Horní hrad nedaleko Ostrova, dodává mimoděk automaticky Jiří Martínek podobné názvy hradů a zámků v okolí. Pozn. redakce)

Proč zrovna o Kypru?

Já obecně přednáším o regionální geografii Evropy, to učím na fakultě v Ústí nad Labem. Tuto přednášku jsem vybral proto, že jsem na Kypru zhruba před 14 dny aktuálně byl. Mohl jsem to tak i takzvaně zaobrázkovat. Z Kypru jsem také vyřizoval mailem pozvání sokolovské školy na soutěž.

Jste pracovně vytížený, bylo těžké vás přemluvit?

Prostě se sešlo to, že jsem měl zrovna volný víkend a neviděl jsem důvod, proč bych nemohl pomoci dobré věci. Ubytován jsem v Lokti, kde jsem už po několikáté. My vystudovaní středověkáři musíme prostě některé lokality, mezi něž patří i Loket, vidět.

Nenechal jste si ujít návštěvu zdejšího pivovaru Permon. Chutná vám pivo?

Pivo mi chutná a Permon byl dobrý. Já jsem vycvičený na klasickém ležáku, to je to, co mi vyhovuje nejvíc. Banány a různé další ovocné příchutě bych já osobně do piva necpal. Držím takovou tu standardní spotřebu 160 litrů na hlavu v České republice ročně. Za rok to asi dám. Jde průměrně o jedno pivo za den. Když člověk vyrazí jednou týdně s kamarády, dá si něco k jídlu, tak to nabere. Číslo vypadá na první pohled hrozně, ale děleno 365 je to v pohodě.

Z kolika zemí jste ochutnal pivo?

Pivo jsem ochutnal asi z 72 zemí. Procestováno mám zatím 49 zemí. Některá piva jsem zkusil při návštěvách cizích zemí, jiná mi někdo přivezl ze zemí mimo Evropu na ochutnání. Co se dá sehnat u nás, jsem, dá se říci, už zkusil. V republice je zhruba 500 pivovarů a z 250 už jsem jejich piva okusil. Ty malinkaté na vesnicích člověk nestíhá. V Evropě jsem pak ochutnal 400 až 500 značek piva.

Máte rád i fotbal. Víte něco o tom sokolovském?

Na fotbal chodím rád. Ve třídě jsme měli dvě skupiny, Sparťany a Slávisty. Chtěl jsem nějak vymezit a tak fandím Dukle Praha. Pamatuji si zápasy i výsledky Dukly s Baníkem Sokolov ve druhé nejvyšší soutěži, i to, jak Baník spadl o třídu níž. Dukla sice nemá tolik fanoušků jako top kluby v Praze, ale má to i svou výhodu. O přestávce si v klidu koupíte klobásu a pivo, aniž byste přišli o začátek druhého poločasu.

Vaše znalosti jsou obdivuhodné. Máte ještě kapacitu nabírat další?

Další znalosti pořád přibývají. A hlavně každý člověk si pamatuje nejen důležité věci, ale i hodně volovin. A přestože si já i ostatní lovci z televizního pořadu Na lovu pamatujeme či známe hodně věcí, jsme úplně normální lidé, žádná vědecká monstra.

