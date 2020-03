Budoucí prostory mají vzniknout na místě bývalého depa, které je určené k likvidaci. „Rozhodli jsme, že nepůjdeme cestou výcvikového střediska, ale plocha bude využita pro rozvoj podnikání,“ potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolov tím reaguje na nedostatek pozemků vhodných pro rozvoj podnikání. Dalším důvodem je, že stavbu i provoz by financovalo město. „Neznamená to však, že jsme nápad s výcvikovým centrem definitivně pohřbili. Pokud část plochy využijeme k drobnému podnikání, pořád je území dostatečně veliké,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Podle starostky by chtěli využít prostory i pro chráněné dílny. Začínaly nedávno s novým vedením a s 30 zaměstnanci. Nyní jich je 53 a prostory v objektu bývalého Zdraposa jsou nedostačující.

Policisté ani armáda podobné středisko po městě nepožadovali. Byl to nápad Sokolova, kterým zřejmě chtěl přilákat případné zájemce o studium. Ve městě zatím funguje pouze pobočka policejní školy a nově chtějí i vojenskou.

Celý projekt vedle vlakového nádraží je rozdělen na několik etap. V první byla demolice starých budov a vybudování parkoviště. Ve druhé se řeší v projektové dokumentaci návaznost dalšího, velkého parkoviště. Třetí etapa měla dvě aktivity. Výcvikové středisko a plochu pro rozvoj podnikání. A ve čtvrté etapě se bude řešit cíp pozemku směrem na Královské Poříčí. Tam by mohly vzniknout skladovací kóje, které budou oplocené. Celkové rozměry pozemku jsou větší než čtyři hektary.