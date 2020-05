A cyklobusy míří do zajímavých míst či panenské přírody, odkud mají cyklisté na výběr hned několik tras.

„Společnost Autobusy Karlovy Vary jako jediná provozuje ucelený systém přepravy cyklistů a jízdních kol v našem regionu již od roku 2003. Jen vloni od května do září přepravily cyklobusy na 8 579 osob. To je také jedním z důvodů, proč jsme se opět rozhodli podpořit žádost dopravce o individuální dotaci, a to částkou až do výše 200 tisíc korun, kterou schvalují zastupitelé kraje,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů.

Společnost nabízí pět základních tras.

Červenou Cyklostezkou Ohře do Krušných hor, modrou Mezi Střelou a Vladařem, oranžovou Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu a azurovou Lázeňskou.

Za poplatek tři tisíce korun si je pak možné objednat ještě zelenou linku. Cestující také mohou využít včasné zarezervování svého místa díky rozšířenému místenkování v systému AMSbus. Dopravce rovněž nabízí možnost zakoupení cyklokarty s neomezeným počtem jízd za výhodnou cenu 699 korun.

„Provoz jsme zahájili po zvážení všech okolností daných současným stavem a věříme, že i letos bude provoz úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v zahraničí budou objevovat krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. Důležitá informace je ta, že i letos mohou děti, studenti a senioři využít slevu 75 procent na jízdném. Mohou tak po týdnech strávených doma utužit své zdraví v přírodě za výhodných podmínek,“ doplnil Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.

Mnoho lidí si cyklobusy pochvaluje. „Jsou vhodné nejen pro méně zdatné cyklisty, ale třeba i rodiny s dětmi. Odvezou vás, kam si naplánujete, a domů jedete v pohodě. Vyberete si trasu a délku, na kterou máte či která vám vyhovuje. V oblibě jsou v poslední době také elektrokola, ale ne každý má 40 tisíc na nové a trochu kvalitní,“ myslí si Pavel Křepelák, který loni cyklobusy využil.