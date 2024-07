Na sanaci svahu se přihlásily se dvě firmy, z nichž ta vítězná nabídla cenu 12,6 milionu korun. Pokud vše půjde podle plánu, bude dílo dokončeno v září 2024. Akci financují Kraslice , pomoci by jim mohly dotace. Město zažádalo o dotaci na ministerstvu životního prostředí. Uspět chce i u ministerstva pro místní rozvoj a to konkrétně u výzvy oprav místních komunikací. K sesuvu půdy v lokalitě Na stráni došlo v červenci 2021. Zastavil nejen vlakovou dopravu do sousedního Německa, ale způsobil i starosti lidem bydlícím za zející dírou v silnici.

Podle místních se v silnici začaly objevovat trhliny už na podzim roku 2020. V zimě téhož roku to pod náporem těžkého sněhu začalo ujíždět ještě víc. Nastoupila proto firma, která svah zpevňovala textilií. To vydrželo zhruba dva týdny a pak se to celé utrhlo. O příčinách sesuvu se spekulovalo a mohlo jich být hned několik. Asi tou nejpravděpodobnější jsou deště spolu se zásahem do vozovky při zpevnění. Dalším důvodem by mohlo být vykácení dřevin na svahu. Nepřidalo tomu zřejmě ani zemětřesení, které bývá v Kraslicích poměrně častým jevem.

Výluka na mezinárodní železniční trati potrvá na Kraslicku tři měsíce | Video: Roman Cichocki

Dočkali se tak nejen místní, kteří v lokalitě bydlí, ale doufat mohou i vlekaři přes jejichž sjezdovku vede současná náhradní trasa pro automobily. Ta podjíždí také pod lanem vleku a drážní inspekce tak nemohla místnímu klubu povolit provoz areálu. "Areál Krajka zůstal uzavřen. Protože nám pod dopravním lanem vede přístupová komunikace k ulici Na stráni, nejsme schopni zajistit bezpečný provoz lyžařského vleku a dopravy. Z tohoto důvodu jsme neprošli každoročně potřebnou revizí," potvrdili vlekaři. Náhradní cesta pro auta je v lyžařském areálu Krajka na dobu neurčitou. Respektive do té doby, než se odstraní havarijní stav komunikace Na stráni. Jde o o momentálně jedinou přístupovou cestu pro vozidla, která se chtějí dostat do lokality Na Stráni. Původní cesta směrem od nádraží zůstala uzavřena. Dostanou se po ní jen chodci.