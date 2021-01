Opravy havarijního náspu mezi Dalovicemi a Hájkem měly skončit na konci minulého roku, protáhnou se ale až do jara. S většími komplikacemi už by se v kraji cestující letos potýkat neměli.

Původní prosincový termín ukončení výluky nevyšel kvůli odhalení dalších poruch podloží na 179 kilometru . „Bylo nutné odtěžit více materiálu mimo původně plánovaný rozsah stavby,“ vysvětluje Nela Friebová, mluvčí Správy železnic. Podloží pod tratí je jílovité, stojí na starých uhelných slojí a držela se v něm voda.

Momentálně se proto musí odtěžit ještě více než 150 metrů náspu a podloží zpevnit. „V současné době probíhá vlastní stavba náspu. Dále bude potřeba opětovně zřídit železniční svršek a trakční vedení, aby mohlo dojít k obnovení dopravy,“ doplňuje Friebová. S ukončením výluky se dle sdělení Správy železnic počítá v březnu, práce ale mohou protáhnout povětrnostní podmínky. Do té doby budou lidé cestovat mezi Karlovými Vary a Ostrovem autobusem.

Na trati, která spojuje Karlovarský a Ústecký kraj, začaly opravy v dubnu 2018 poté, co se sesunulo asi padesát metrů kolejí. Následovala několikaměsíční sanace, která ale odhalila další a další rizika sesuvu na několika kilometrech mezi Hájkem a Dalovicemi a práce proto pokračovaly. Od května 2020 začala na úseku platit výluka. „V květnu začaly práce na sanaci nestabilního náspu a rekonstrukci mostu ve 181,5 kilometru. Tyto práce jsou už ukončeny,“ vysvětluje Friebová. V září je ale vystřídaly současné úpravy. Konečný účet za několikaleté práce se vyšplhají na více než 640 milionů korun.

Nepohodlí by být už nemělo

Až skončí práce na problematickém úseku, měla by být po zbytek roku vlaková doprava v kraji plynulá. A to i přesto, že tu správa železnic připravuje patnáct investičních akcí. „V letošním roce nebudou v realizaci akce, které by vyžadovaly dlouhodobé nepřetržité výluky. Vyžadují spíše krátkodobé noční výluky bez velkého vlivu na plynulost dopravy,“ dodává Friebová. Cestující se letos také mohou těšit na nové spoje, které Karlovy Vary spojí přes Cheb a Mariánské lázně s Plzní spěšnými vlaky.

„Spěšné vlaky na této lince budou jezdit ve dvouhodinovém intervalu a nabídnou komfortní cestování novými elektrickými jednotkami RegioPanter. Tyto zcela nové jednotky částečně nahradí moderní motorové soupravy RegioShark, které budou více využity na neelektrifikovaných tratích v regionu,“ upřesňuje Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech