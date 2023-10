„Původně se počítalo s tím, že povrch komunikace bude opět jen asfaltový. Město se ale rozhodlo, že by se do prostor Husových sadů lépe hodila zámková dlažba a projekt oprav se tak změnil a rozšířil. Sice to znamená zdržení v dokončení komunikace, ale zámková dlažba je do areálu sadů vhodnější než původní asfalt,“ vysvětlil Zdeněk Kaplan, jednatel společnosti SUAS Teplárenská. Pokládka dlažby bude hotova v polovině listopadu, kompletně se počítá s ukončením prací a úprav travnatých ploch do konce příštího měsíce.

V současnosti v místě oprav probíhá zároveň výměna potrubní trasy pro budovu bývalé hygienické stanice. Jde o objekt, který město nedávno získalo do svého vlastnictví a v němž je umístěna nově zrekonstruovaná výměníková stanice. Z ní půjde teplo nejen do uvedené budovy, ale i do nově opraveného bytového domu v ulici Chelčického. Tamní rekonstrukce 16 městských bytů vyšla město na 25,9 milionu korun. To v tomto případě nezvažovalo, jak vysoké nájemné v bytech zavede. Rozhodlo se totiž, že nájem se bude soutěžit obálkovou metodou. Investice by se tak měla vrátit mnohem dříve než u ostatních městských bytů, kterých má Sokolov přes tisícovku. Byty už jsou rozebrané.

V nyní prázdné budově bývalé hygienické stanice by zase mohly být v budoucnu ordinace specialistů, zubař a ve spolupráci s Pentou Hospitals školící středisko pro mladé, začínající lékaře. Nemovitost koupilo město za 20 milionů korun. Opuštěnou, několikapatrovou budovu takřka v centru města, prodával Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hlavním impulsem ke koupi byla obava města, aby ji nekoupil některý z takzvaných obchodníků s chudobou. Během chvíle by tam totiž mohlo vzniknout další problémové místo, tentokrát hned vedle Husových sadů a radnice.

"Jsme hrozně rádi, že se nám budovu podařilo koupit. Stálo to velké úsilí a nespočet jednán," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Město kupovalo nemovitost za své peníze, a tak nemá žádnou povinnost, kterou by muselo plnit, pokud by na ni dostalo dotace.