Velikonoční svátky a slunečné počasí vybízí k vycházkám do přírody. Pro všechny, které lákají sluneční paprsky a chtějí si vychutnat sváteční dny na čerstvém vzduchu, se mimořádně otevřela národní přírodní rezervace Soos.

Unikátní státní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní je opět o něco atraktivnější. | Foto: Deník/Jan Buriánek

Otevřena bude během víkendu až do Velikonočního pondělí, a to od 10 do 17 hodin. V provozu bude také bistro v areálu rezervace. Objekty muzeí včetně sociálního zařízení zůstávají v návaznosti na nařízení vlády uzavřeny. Za vstupné v tyto dny zaplatí dospělí 50 korun, děti mají vstup zdarma. Při návštěvě rezervace je potřeba dodržovat platná nařízení vlády. Návštěvníkům, kteří by si chtěli výlet prodloužit, je možné doporučit příjemnou procházku po červeně značené turistické trase přes Sooský les a osadu Zelená do Skalné.