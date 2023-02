Jejich revírem je rybník Tajch v Šindelové. Je únor, mrzne až praští, a z auta vystupuje dvojice Jaroslav Sloboda a Simon Lorenz. V ruce sekyru, ale nejedou na zabijačku ani kácet stromy v lese. Míří přímo na zamrzlou hladinu rybníka. Je mínus 12 stupňů Celsia a oni si musejí vysekat díru do ledu, aby se pak mohli s úsměvem ponořit do vody, která má půl stupně. Kolem občas někdo projde zabalený v bundě a čepici a zvědavě se ohlíží, co že ti dva dělají. „Snad tam nechcete vlézt,“ ptají se jich. Ano chtějí.