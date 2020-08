Městský dům kultury v Sokolově hostí výstavu fotografií s názvem MOJE OKA-mžiky, jejichž autorem je vedoucí Klubu přátel fotografie v Karlových Varech Vladimír Rešetár.

Výstava fotografií je možnou inspirací. | Foto: Foto: J. Šimeček

Ten zde vystavuje čtyřicet fotografií formátu A3 s tématikou přírody, krajiny, sportu, hudebníků a také vzpomínky na Mezinárodní filmové festivaly v Karlových Varech. Autor začal fotit ve 13 letech. Poté studoval na Hradecké fotografické konzervatoři. Všichni zájemci o fotografii jako takovou by se měli do prostor Městského domu kultury v Sokolově zajít podívat. Možná zde najdou inspiraci pro své fotografování. Výstava potrvá do 28. srpna.