Vystavenými exponáty má připomenout návštěvníkům, že město Sokolov slaví letos 740. výročí první písemné zmínky o městě. „Lidé tady uvidí i spoustu věcí, které zatím nikde nebyly vystaveny,“ poznamenal Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, které výstavu pořádá. V jedné části tak můžete vidět například nouzové peníze z roku 1918, různá vyobrazení sokolovského znaku, řada exponátů se vrací i k Festivalu politické písně. Na stěnách visí obrazy, některé jsou zapůjčeny z Loketských sbírek, vyobrazení Sokolova získalo muzeum i od města.

„Výstavu doplňují nejrůznější panely. Vyhrají si i děti, které mohou skládat kostičky nebo pohled na Sokolov podle obrazu,“ přiblížil ředitel Rund. Návštěvníci uvidí rovněž egerlandské kroje a ukázku egerlandského nářečí. „Zlatým hřebem pak jsou veduty – pohled na Sokolov z nezvyklého úhlu nebo pohled na město po požáru,“ pokračoval Rund.

Ve druhé místnosti je přiblížený hrad ve 13. století, zhlédnete ukázky přeměny sklepů i nálezy ze sokolovského hradu a zámku. Zajímavostí jsou i nejstarší střepy nalezené při průzkumu zámku. Výstava potrvá do 3. listopadu a otevřeno je od středy do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.