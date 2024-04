Letošní ročník výtvarné soutěže pro seniory s názvem Věk pro nás není překážkou byl výjimečný. Za celou historii konání soutěže se do něj totiž přihlásilo nejvíc účastníků, konkrétně 80 výtvarníků. Ocenění devět z nich převzalo 3. dubna. Udělena byla také cena Českého rozhlasu Karlovy Vary. Díla všech soutěžích jsou nyní k vidění ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Ocenění výtvarníci. | Foto: Krajský úřad Karlovarského kraje

Soutěž, která se letos konala již pojedenácté, je určena pro všechny výtvarníky nad 60 let. Jejím cílem je ukázat, že i v pokročilém věku mohou být lidé stále aktivní. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. Senioři mohli přihlašovat nejenom rukodělné výrobky, ale také obrazy či fotografie. Největší zájem byl jako obvykle o kategorii „Kresba, malba, grafika“, kde bylo odevzdáno 45 prací.

V odborné porotě zasedli stejně jako v minulých letech osvědčení hodnotitelé, a to vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech Ivana Sedláčková, profesionální fotografka Stanislava Petele a ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec.

Odposlechy karlovarského policisty prozradily, že plánuje loupežné přepadení

„Pokud vám nějaký um chybí, o to víc jej obdivujete u ostatních. A to je i případ této výtvarné soutěže. Každoročně žasnu nad tím, co dokáží senioři vytvořit a s jakou lehkostí ovládají nejrůznější techniky. Jen pro připomenutí, nejstaršímu účastníkovi soutěže je úctyhodných 93 let. Proto bych chtěl před všemi soutěžícími smeknout a vyjádřit jim velký obdiv. Nejenom soutěžící, ale i širokou veřejnost bych pak rád pozval na výstavu k soutěži, která bude až do konce dubna k vidění ve vestibulu krajského úřadu. Na vlastní oči se zde můžete přesvědčit, že věk je pro soutěžící skutečně jenom číslo a výtvarné umění je jejich velkou vášní,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Oborná porota vybírala z každé kategorie tři nejlepší práce bez ohledu na pořadí. Jejich autoři byli odměněni dárkovými koši, pamětními listy a poukazy na program pro seniory do Galerie umění Karlovy Vary. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se kromě pozvaných hostů zúčastnil také flétnový soubor ze Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary. Jmenovitě Vendula Podubecká, Klára Bočková, Eliška Ježková a Anna Míková zahrály pod vedením Martina Bergra skladby od Vivaldiho a Hellbacha.

Výherci soutěže:

Kategorie „Ruční práce“

Jindřich Rohla, Kraslice

Marie Karlovská, Horní Slavkov

Dana Balcarová, Karlovy Vary

Kategorie „Kresba, malba, grafika“

Josef Král, Karlovy Vary

Jana Lajblová, Karlovy Vary

Miroslav Hlaváček, Cheb

Kategorie „Fotografie“

Libuše Chylová, Karlovy Vary

Jaroslav Jirásek, Cheb

Ján Bocko, Karlovy Vary

Cena Českého rozhlasu Karlovy Vary

Hana Janků, Krásno