Za kosočtverec a další výtvory hrozí sprejerovi z Habartova až rok vězení

Co vedlo devatenáctiletého mladíka z Habartova na Sokolovsku k posprejování cizího majetku, policisté neuvádí. Co však zveřejnili, je škoda kterou způsobil a trest, který mu za to nyní hrozí. Jisté je také to, že jeho pokusy se uměleckému graffiti nepřiblížily ani náhodou. Nechybí mezi nimi kosočtverec, který mnozí z nás kreslili na základní škole jako malé děti nebo jen čára na fasádě domu.

Za kosočtverec a další výtvory hrozí sprejerovi z Habartova až rok vězení. | Foto: PČR

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří mladíkovi sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Incident se udál na začátku prosince minulého roku. To se pachatel spolu se sprejem žluté reflexní barvy, který podle svých slov našel, vydal v odpoledních hodinách do ulic Habartova. Nejdříve posprejobval autobusovou zastávku, na které vytvořil různé znaky a písmena. Poté se vydal k obytným domům. Na fasádu jednoho z nich nasprejovat čáru dlouho přibližně 150 centimetrů. To ovšem nebylo z jeho strany vše. ,Na plechová dvířka umístěná na domě vytvořil známý obrazec ve tvaru kosočtverce. Poté měl podle policistů ještě posprejovat několik dalších částí domu, a to včetně vstupních dveří. Když mu došla barva, sprej vyhodil a odešel. Agresivní řidič střílel po autě s malými dětmi, které mu neuhnulo z cesty "Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 11 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na jeden rok," potvrdil mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.