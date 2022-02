"Toto téma jsem přednesl i hejtmanovi při jeho návštěvě u nás ve městě. Zkoumali jsme i smlouvu, kterou spolu s ostatními obcemi a dopravcem máme podepsanou. Případné vystoupení z tohoto svazku by bylo po právní stránce velmi složité. Zvažuji, že i když jsou šance mizivé, zastupitelům Březové to navrhnu," říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Argumentuje tím, že dobu kdy MHD ze Sokolova do Březové zajíždí, se celá řada věci změnila. "Chápu ranní a odpolední spoje například do škol. Ale nechali jsme si udělat průzkum a řada spojů je nevytížená. V autobusech sedí dva tři lidi. Drtivá většina jezdí autem. Dříve pomáhaly provoz financovat soukromé firmy, největší zaměstnavatelé. To už dnes prý také neplatí. Jsou i další věci jako například snížení výkonu v době covidu minulý rok, na které se také nereagovalo dostatečně. Na to, jak málo lidí MHD využívá, jsme s třímilionovým příspěvkem asi raritou," myslí si Bouda.

Chtělo by to podle něj nový systém, který by bral ohled na nevytížené a tudíž ztrátové spoje. Na řadu by pak mohlo přijít jejich omezení či zrušení. "Rozumím jakémusi vnitřnímu okruhu MHD ve městech, ale spoje Sokolov, Březová a zpět je přeci jen něco jiného," dodává Bouda, který jediné plus vidí v tom, že dopravce nasadil nové moderní autobusy.

Dopravce argumentuje zvyšujícími se náklady na pohonné hmoty, náhradní díly či mzdy zaměstnanců. Ligneta provozuje MHD v Sokolově a přilehlých obcích od ledna 2019. Autobusy zajíždějí i do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. I tyto obce na provoz MHD přispívají.

Cestující musejí od nového roku sáhnout hlouběji do peněženky. Zdražilo jednotlivé jízdné i časové jízdenky. V Karlových Varech a Chebu zůstávají ceny stejné jako minulý rok.

Dle nového ceníku podraží jedna jízda o pětikorunu na současných 25 korun. Kdo bude platit bankovní kartou, musí počítat s cenou 15 korun oproti loňským 12. Zdražily i časové jízdenky. Třicetidenní šla nahoru o stokorunu na nynějších 400 korun. Devadesátidenní pak vyjde na rovnou tisícikorunu, což je nárůst oproti loňsku o 200 korun.

"Všimla jsem si zdražení až v autobuse. Jezdím občas z Michalu na vlakové nádraží a když jsem řidiči podávala dvacetikorunu, řekl mi, že musím ještě pět korun doplatit," říká Nikola Satlerová ze Sokolova.

I přes toto navýšení musí města a obce MHD dotovat. Například v případě Sokolova je to letos 13,7 milionu korun oproti loňských 10 milionům.