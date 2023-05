Při výběru porodnice se budoucím rodičkám otvírá nový zdroj informací. Doposud si drtivá většina z nich vybírá porodnici podle vzdálenosti od místa svého bydliště. Dalšími faktory při rozhodování jsou osobní zkušenost a do třetice doporučení známých. K tomu všemu otevřel Ústavní soud cestu k porodnickým statistikám. A to až na úroveň jednotlivých porodnic. Zájemkyně tak zjistí, kde a jak často dochází například k císařským řezům, nástřihům hráze, poraněním, porodům kleštěmi, vakuumextraktorem a dalším. Podle lékařů mohou být ale některá data o porodnicích zavádějící a ženy by podle neměly volit porodnici jen podle nich.

Primář gynekologicko porodnického oddělení sokolovské nemocnice Vladimír Velický. | Foto: Penta Hospitals

Základem je rozlišit běžné a specializované porodnice. Jde o centra, kam často míří rodičky s komplikovaným průběhem těhotenství anebo budoucí matky z okresních porodnic, pokud mají nějaké problémy. Ve specializovaných centrech bude jistě větší počet třeba císařských řezů. Pokud ale budeme porovnávat běžné porodnice, tak mezi těmi, které byly ochotny sdělit data už dnes, vychází velmi dobře ta sokolovská. Konkrétně jde třeba o statistiku císařských řezů, kde jsou v Sokolově hluboko pod republikovým průměrem. To, že se tu snaží nechat ženy rodit co nejvíce přirozenou cestou, potvrzuje i primář gynekologickou porodnického oddělení Vladimír Velický.

„Ve statistikách je třeba rozlišovat malé nemocnice a specializovaná perinatologická centra, kde se starají a o nejzávažnější porodnické případy. My jsme pro transparentnost a za svá data se nestydíme, nemáme tudíž problém s jejich zveřejněním. Mezi nemocnicemi okresního typu je však často rozdíl, který je k zamyšlení. My si však za svou prací stojíme. Snažíme se být otevření v komunikaci k rodičkám. Jsme v podvědomí jako porodnice s otevřeným přístupem k diskusi a vedeme porody s minimem bezdůvodných zásahů. Podle mě by to v dnešní době měla být norma. Porod s nízkým rizikem je fyziologická věc. Není to žádná nemoc. A vstupovat do něčeho, co běží zcela normálně, mi přijde ke škodě,“ říká primář. V této souvislosti je pro to, aby běžící porod bez jakýchkoliv komplikací, po zhodnocení zkušeným porodníkem, vedla zkušená porodní asistentka.

Do Březové se vrací úspěšný burger chilli fest i soutěž Plechová huba

Primář, který pracuje zároveň i v ambulanci říká, podle čeho si dnes rodičky vybírají porodnici. „I u sokolovské porodnice je u žen na prvním místě, při rozhodování, kde rodit, vzdálenost od domova. Ale je zde také řada rodiček, které za námi přijíždí z větší dálky, zajímají se o servis, který porodnice nabízí a hledají si statistiky například přirozených porodů. Snažíme se nabídnout to, co jsme schopni poskytnout a co má relativně nízké riziko. Další faktor, podle kterého se rodičky často rozhodují je vlastní zkušenost. Pro část žen je důležitá věc novorozenecká JIP. Přitom překladů na novorozeneckou jednotku intenzivní péče bezprostředně po porodu je naprosté minimum. Chápu, že pro někoho je pocit jistoty při případných komplikacích důležitý, ale i na novorozeneckém a dětském oddělení pracují erudovaný specialisti a k tomu máme v záloze máme resuscitační tým,“ upozorňuje Velický.

Rodičky vyhledávají soukromí a intimitu. V Sokolově je značná poptávka po nadstandardních pokojích a dokonce je hojně využíván i rodinný pokoj, kde může trávit čas otec i další již narození potomci. „Snažíme se minimalizovat kontakt s množstvím nemocničního personálu. O rodičku pečuje jedna porodní asistentka a dohlíží lékař. Někdy však čas do vlastního porodu trvá delší dobu, vzhledem ke snaze zachovat přirozenost. Máme snahu nespěchat, když to není potřeba. A i když jsou u nás rodičky v příjemném prostředí, jsou zde určité časové hranice, které postupně ubírají hlavně psychické síly. Rodičky se při pobytu na porodním sále často postupně vysilují, vytrácí se dřívější optimizmus, tak hledáme společnou shodou cestu, jak se k tomu cíli dostat. Když porod nenabíhá sám, snažíme se ho jemně nastartovat. Vycházíme přitom ze svých předešlých zkušeností,“ uvádí Velický.

Bublavští záchranáři evakuovali bikery z lanové dráhy v Německu

Kromě toho nabízí porodnice i řadu dalších aktivit či nadstandardů. „Snažíme se neustále vylepšovat služby hotelového typu. Nabízíme rautové snídaně neboli „švédský stůl“, či výběr obědů z několika druhů. Pestrá a vyvážená strava je pro kojící maminky důležitá. Velmi oblíbená akce u nás je Kafíčko s čápem. Každé druhé úterý v měsíci přijdou budoucí rodičky s doprovodem a povídají si s porodní asistentkou, dětskou sestrou, porodníkem či dětským lékařem. Zájem je velký. Dodržujeme maximální počet deset žen plus doprovod a často přidáváme i další termíny. Jsme rádi, že se ženy zajímají o osobní kontakt s personálem porodnice, kde plánují strávit tak důležité chvíle svého života.“ „Bezprostředně po porodu na porodním sále probíhá poporodní bonding. Tento termín označuje první společné chvíle, které ženy i muži tráví po porodu s dítětem na prsou,“ připomíná primář.

Příjemným bonusem jsou nyní plenky na tři měsíce zdarma či focení miminek profesionálním fotografem. Na celostátní úrovni probíhá osvěta Týden respektu k porodu, ke které se nemocnice připojuje. „Respekt k porodu je společensky důležité téma, máme se kam pořád posouvat a jen o čem se mluví, se vyvíjí," souhlasí Velický. Na žádost maminek zde zavedli i kurzy první pomoci novorozencům a dětem.

Sokolov se chce zbavit záchytky. Bezdomovci mu dluží přes milion korun

Minulý rok proběhlo v sokolovské porodnici 665 porodů. Plná polovina z nich proběhla zcela spontánně bez jakéhokoliv zásahu lékařů či podávání medikamentů. U 112 porodů podpořili děložní činnost infuzí, tedy zásahem, který dřívější generace lékařů podávaly téměř u každého porodu. Z 665 porodů bylo 110 císařských řezů, což je 16,5 procenta. U císařského řezu ve většině případů může být přítomen i otec plodu.

S personálním obsazením je primář Velický spokojený. „Samozřejmě vždy může být líp, ale jsme na tom slušně. V mých 45 letech jsem z plně kvalifikovaných lékařů na oddělení nejstarší. Většina kolegů generace před námi odešla do gynekologických ambulancí,“ říká primář. Domácí porod je téma, při kterém je ve střehu. „Pro mě je mnohem bezpečnější porod v respektující porodnici, aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko s porodem související. Při komplikacích a transportu z domácího prostředí je časový faktor naprosto rozhodující. Přitom lze předejít extrémním názorům v mnoha případech dobře nastavenou komunikací a oboustranným respektem,“ tvrdí.

První půlrok po smrti si nepamatuji vůbec, říká žena, které zemřelo dítě

Všechny porodnice nyní procházejí celkovým úbytkem narozených dětí. Ideálním věkem pro porod je podle primáře 25 let. „Při registraci v ambulanci ženám v 18 letech říkám, že kolem 25ti let je ideální doba k mateřství, ať o dítěti minimálně přemýšlí, ve věku do 30ti let už moc nepřemýšlí a hurá na první těhotenství a po třicítce si musí uvědomit, že nikdy nebude vše ideální, jak bychom chtěli a vrhnout se na to po hlavě,“ dodává primář.

Od roku 2017 je sokolovská nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. Součástí skupiny Penta je i Deník.