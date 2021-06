Reagují tak na fakt, že rezervace s ohroženými druhy zvířat a rostlin zažívá za poslední roky doslova nájezdy turistů, kteří tam i přes zákaz vstupu kempují, rozdělávají ohně nebo jezdí na čtyřkolkách. „Lidé tam přírodu doslova drancují,“ říká Rudolf Kovařík z občanského sdružení Rosnatka, které se stará o ochranu přírody.

Kovařík upozornil na to, že už několikrát umravňoval lidi, kteří do rezervace vstoupili přes zákaz a rozdělali si oheň. „Následky mohou být fatální, protože technika hasičů by se sem jen těžko dostala. Rolavská vrchoviště zažívají opravdové nájezdy lidí. Za víkend jich sem v létě dorazí i několik tisíc. A to je samozřejmě znát,“ upozornil Kovařík.

Ochránci přírody však nechtějí unikátní přírodu před veřejností zavírat. Proto v rezervaci vznikly nové naučné stezky, kde mohou lidé krušnohorskou přírodu obdivovat. Pokud však budou lidé vstupovat mimo vyznačené trasy, například v okolí Cínového dolu nebo Jelení, bude se trestat.

„Za porušení zákazu vstupu hrozí pokuta ve výši až 10 tisíc korun,“ varují úředníci z odboru životního prostředí. Ještě vyšší pokuta hrozí v případě poškození přírody, a to třeba právě rozděláváním ohňů.

Za poškození zvlášť chráněného území lze udělit sankci až 100 tisíc fyzické osobě a až dva miliony korun právnické osobě.

Ochránci přírody, dobrovolníci, policie, lesníci, úředníci nebo lidé z Agentury pro ochranu přírody. Ti všichni nyní intenzivně spolupracují a rozdělí si služby, aby byla rezervace o rozloze 7,5 kilometrů čtverečních bedlivě monitorována. „Cíl je jasný, ochránit unikátní přírodu, živočichy a rostliny, kteří jsou kriticky ohrožení. „Jedná se například o tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo čápa černého. V rezervaci přitom hnízdí další a další ohrožené druhy ptáků, kteří na hnízdění potřebují klid, aby se mohli rozmnožovat,“ dodávají úředníci.

V národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště roste i množství chráněných rostlin. Jde například o masožravou rostlinu rosnatku obecnou nebo drobnou orchideu s názvem bradáček srdčitý, která je též kriticky ohrožená.