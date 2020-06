Přesně 1822 uchazečů podstoupí letos v Karlovarském kraji přijímací zkoušky na střední školy. Z nich je 1606 adeptů ze samotného Karlovarského kraje.

Jeden z deváťáků při přípravě na letošní přijímací zkoušky. | Foto: Deník

„Letos dělají jednotnou zkoušku pouze v jednom termínu,“ upozornila mluvčí kraje Jana Pavlíková. Na čtyřleté obory se dělala zkouška včera, dnes čeká zájemce o šestileté a osmileté studijní obory. Střední školy už mají za sebou maturity. A na některých probíhají navíc i závěrečné učňovské zkoušky. „Organizačně je to letos složitější. Zatím to zvládáme. Celé to ale bylo třeba řádně naplánovat,“ říká ředitelka sokolovské živnostenské školy Ilona Medunová.