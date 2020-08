Nákup školních pomůcek v nich totiž udělá pořádný průvan. Hlavně u těch, kteří půjdou do škol poprvé, totiž stojí výbava tisíce korun.

„Máme doma prvňačku a nejvíce peněz jsme dali za batoh,“ řekla Alena Volfová z Chebu. „My s manželem jsme chtěli, aby měl zpevněná záda a kvalitní popruhy. Adélka zase, aby měl motiv mimoňů. Takže jsme jen při výběru batohu nechali v obchodě více než patnáct set korun,“ popsala peripetie při nákupu.

„A to samozřejmě nepočítám bačkůrky, penál s jejími oblíbenými postavičkami, pastelky, vodovky, sešity a další potřebné věci. Už nyní jsme za vše zaplatili zhruba čtyři tisíce korun, a to se ještě děsím, až přijdou ve škole s dalším seznamem pomůcek,“ doplnila.

To Jana Bláhová z Mariánskolázeňska to má o něco jednodušší. „Batoh máme už tři roky a je ve skvělém stavu, takže ten kupovat nemusíme. Navíc ani penál syn nezničil, protože v minulém školním roce chodili do školy vlastně jen jedno pololetí,“ sdělila. „I tak jsou to ale sešity, obaly, tužky, pera, pomůcky na výtvarnou výchovu a podobně. Takže po nákupu jsem lehčí zhruba o tisícovku. A to jen díky tomu, že jezdím nakupovat do supermarketů, kde hlídám slevy.“