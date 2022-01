Narodil jsem se do cirkusové rodiny Berousků, protože máma je Berousková. Děda drezíroval tygry, babička byla krotitelka tygrů, ségra dvojče je vzdušná akrobatka. Táta byl gymnasta a seznámil se s mámou v Německu. Chvíli jsem zkoušel různá žonglování, ale to mě nebavilo. Abych drezíroval zvířata, tak na to jsem nikdy moc nebyl. Hadí muž mě zaujal. Seznámil jsem se ve Švýcarsku s ruským hadím mužem a rodiče se s ním domluvili, že by mě mohl začít trénovat. A tak od svých 12 let vystupuji jako hadí muž.

Hadí muž Ludvík Janíček Berousek nejen při svých vystoupeních.Zdroj: Archiv hadího muže

Co na tom bylo nejtěžší?

Začátky byly hodně těžké. První den tréninku jsem byl nadšený, měl jsem trenéra, těšil jsem se, že se bude něco dít, ale pak jsem si uvědomil a okusil, jak to hrozně bolí. On mi různě natahoval nohy do špagátů, lámal nohy za hlavu, lámal ruce, vše bolestivě natahoval. Trénoval jsem rok, než jsem začal vystupovat.

Takže jste si začátky doslova vytrpěl. Nechtěl jste kvůli té bolesti skončit?

Hodně to bolelo, ale teď už si dám v klidu nohu za hlavu a necítím vůbec nic. Bolest mě odrazovala, ale máma s tátou nepovolili a drželi mě u toho.

Jak si mají lidé představit vaše vystoupení, co obnáší?

Předvádím různé krkolomné pozice, protahuji se tenisovou raketou, rourou, zalézám do bedny malých rozměrů, do toho předvádím různé triky a podobně. Nyní jsem začal ještě se vzdušnou akrobacií. Snažím se stále zdokonalovat.

Jak vzpomínáte na vaše první vystoupení?

To mi bylo dvanáct. Docela jsem se klepal, byl jsem nervózní, ale pak už v pohodě. Teď už jsem na to zvyklý a už mě to nerozhází.

Potkalo vás nějaké zranění?

Zranění úplně ne, jednou mi vyskočilo rameno, ale to bylo za pár dnů v pohodě. Ale při jednom vystoupení, kde se protahuji rourou, jsem se zasekl. Vystupoval jsem bez trika a roura se na mě přilepila. Chtěl jsem se protáhnout, začal jsem se víc hýbat, ztratil jsem balanc a protože vystupuji na stole, tak jsem z něj spadl a zůstal jsem při vystoupení ležet na zemi. Ale nic se mi nestalo.

Jak často trénujete, musíte se nějak hlídat ve stravě?

Každý den se protahuji, aby mi tělo neztuhlo. A v jídle se musím také hlídat, abych nepřibral, těžko by se mi pak protahovalo. Ale rád sportuji, takže není problém se zatím uhlídat.

Kde jste všude vystupoval a kde vás lidé mohou vidět nyní?

V dětství jsem jezdil s rodiči do zahraničí, nejdále jsem byl na Islandu. Od 18 let jezdím sám. To jsem byl rok v Belgii, pak tři roky u cirkusu Jo-Joo, dva u cirkusu Šimek a teď jsem třetím rokem v hororovém cirkusu Ohana, se kterým bychom měli vyjet opět v únoru. Chystáme se i do Klatov. Dělám vystoupení i na soukromých akcích, někdy vystupuji v televizi a podobně.

Kolik takových hadích mužů v Čechách je?

Známý je Bob Divílek, který je starší, a teď jsem tu já. V zahraničí je hadích mužů více, ale tady v Čechách ne. Hadí ženy jsou známější, u mužů to není tak obvyklé.

Je něco, čeho byste chtěl dosáhnout?

Zatím se chci zlepšovat v tom, co dělám. Ale uvidím, co mě ještě napadne, a na co se vrhnu.