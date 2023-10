Jak sama říká, první pomoc u dětí není jen o samotné resuscitaci. Patří sem i běžná dětská onemocnění a úrazy. Když už ale dojde k resuscitaci, je důležité hlavně začít. Lehko se to řekne, ale zejména u nehod a úrazů malých dětí nastává u rodičů ohromný stres a adrenalin. Ideálně by si tak tyto postupy měli vyzkoušet na kurzu první pomoci. Jeden z nich pořádala prospěšná společnost Kraslický Šnek, která pozvala právě Andreu Horákovou. Ta pracovala 30 let na Jednotce intenzivní péče, nyní pracuje na Anesteziologicko resuscitačním oddělení Karlovarské nemocnice.

"Každá minuta nečinnosti ubírá šance na záchranu života až o 25 procent. Po čtyřech minutách tak může být po všem. Málokterá posádka rychlé záchranné služby stihne přijet v tuto dobu," říká Horáková. Ta přijala pozvání společnosti Šnek, na které dorazili jak maminky tak otcové. Ti zdravotnici zahrnuli řadou dotazů a na závěr si každý mohl vyzkoušet onu tolik obávanou resuscitaci u malého dítěte. Zájem byl veliký.

Andrea Horáková mluvila o předlékařské první pomoci. Radila přítomným kdy je potřeba volat sanitku a kdy si mohou poradit sami. Vysvětlovala přítomným rozdíly mezi teplotou, horečkou a febrilními křečemi, kdy už děti nereagují, hledí jako by skrze nás a mají nepřítomný pohled. Hodně známé téma mezi rodiči byla laryngitida, kdy se dítě dusí. Řada z přítomných si tímto se svými dětmi prošla. ,

To byly nemoci, které moc neovlivníme. Pak však přišly na řadu úrazy, které ovlivnit můžeme. Jsou to například chemikálie, ke kterým se dítě lehce dostane. "Nebezpečné chemikálie by v dosahu dětí neměly vůbec být. Dám pár příkladů. Žíravina na odpady zvaná Krtek má barevný obal a ještě k tomu obrázek krtka. Tomu odolá zvídavost málokterého malého dítěte. Zapomeňte na bezpečnostní uzávěr. Bude s ním mlátit a zkoumat až ho otevře a ochutná. Dochází k poleptání a i v případě záchrany dítěte, mohou nastat trvalé následky. Dalším velkým lákadlem jsou barevné kuličky v záchodové míse. I ty děti ochutnávají. Tyto věci by domácnosti s malými dětmi neměly být," říká Horáková.

Další známou kapitolou jsou léky, oříšky, mince a zahradní bazény, kdy dochází k udušení či utonutí dětí. "Každý rok se utopí dítě. Hlídejte si nejen své bazény, ale i například ty sousedů pokud k nim má dítě volný přístup. Každý si své děti hlídá, ale pak stačí okamžik, kdy například přijde návštěva, chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě," popisuje své zkušenosti z praxe Horáková.

Důležitá je podle ní i prevence. Vzpomíná na případ, kdy na pláži do chlapce během bouřky udeřil blesk. V první chvíli ochrnul, ale nakonec vyvázl zdravý, měl silné srdce. Málokdo také ví, že k tonutí může dojít nejen ve vodě, ale i při vdechování aerosolu. Ten se tvoří až do 30 centimetrů nad hladinou při prudkém větru a dešti, a jsou jím ohroženi právě plavci. Nejčastějšími oběťmi jsou děti a mladí lidé. Andrea Horáková proto radí v bouřkách zbytečně neriskovat.

Zdroj: Cichocki Roman

A nakonec zmiňovaná resuscitace. "První pomoc u dětí má většina lidí spojenou jen s resuscitací, ale není to jen o ní. První pomoc u dětí je odlišná dle věku. Když už resuscitujeme tak u malých dětí začínáme jen dýcháním. Pokud se po minutě nedaří ho přivést k vědomí, pokračujeme masáží. U dospělého rovnou masírujeme. Hlavní je začít, čas je při záchraně důležitý," dodává Horáková. Poměr stlačení a vdechnutí, kdy dýchat do úst i nosu zároveň, kdy jen do úst, jakou silou, u koho hřbetem dlaně a u koho dvěma prsty, ukázat místo tlaku a další rady se lidé dozví a vyzkouší si právě na těchto a podobně zaměřených kursech. První pomoc je totiž u dětí od narození do 18 let stáří odlišná dle věku.