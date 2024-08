„Letos nám Karlovarský kraj přispěl na opravu hrázděnky částkou 100 tisíc korun a Kraslice přidaly 20 tisíc. Své příspěvky posílají i místní občané. Musíme zde dokončit sociální zařízení, zepředu do hlavní ulice chceme dodělat dřevěnou část fasády, okna u domu číslo dva, oplotit celý objekt a možná bude i lavička s přístřeškem,“ říká předseda spolku Josef Konrád s tím, že nyní se soustředí na zajištění nezbytných prací právě k provedení částečné kolaudace.

Poté by chtěli hrázděnku otevřít a ukázat. Je v ní i expozice krajky, která Kraslice proslavila v celém světě. „Otevřeno by mohlo být v období od dubna do září. A můžeme také zmínit, že chceme jednat s ředitelem městského kulturního centra, zda by zde nemohlo být jakési doplnění informačního centra. Zdůrazňuji doplnění, Kraslice své infocentrum mají. Zde by ale mohl někdo poskytnout návštěvníkům informace také,“ plánují oba nadšenci ze spolku díky jehož členům unikátní památka stále stojí.

Před 14 lety koupilo pár nadšenců historickou hrázděnku v Kraslicích z roku 1737. Hrozilo jí totiž zřícení. Původní majitel ji nechal napospas osudu. To se nelíbilo několika místním a rozhodli se to změnit. Jde o Spolek přátel města Kraslic, v jehož čele stojí Josef Konrád a Otakar Mika. Nadšenci, kteří shání peníze, dobrovolníky, řemeslníky, dlažbu, dveře, záchody, věci na výstavu nebo dobové historické fotky hrázděnky. Mezi zásadní milníky záchrany řadí oba i odvahu města, které do toho s nimi před lety šlo. Letos chtějí dosáhnout částečné kolaudace hrázděnky. Jedna její polovina je totiž před dokončením rekonstrukce. Na té druhé budou práce pokračovat v příštích letech. „Letos jsme dělali například dlažbu a podařilo se nám ji sehnat zdarma jako dar od místních strojíren Kukal, které jsou naším věrným partnerem a sponzorem dlouhé roky. Bourali starou budovu ve svém areálu, odkud jsme si mohli dlažbu odvézt. Je stoletá, a tudíž do historické hrázděnky lépe zapadne. Mákli jsme si, druhý den jsem necítil nohy,“ říká předseda spolku Josef Konrád.

Hrázděnka v Kraslicích | Video: Roman Cichocki

„Zní to jednoduše, ale tak lehké to v praxi nebylo. Museli jsme narychlo před demolicí sehnat co nejvíce lidí a jít si dlažbu vyndat a odvézt. Navíc nebylo jednoduché jednotlivé díly dostat neporušené. Pak se musely očistit a znovu položit v hrázděnce. Bylo to narychlo, ale podařilo se,“ popisuje Otakar Mika jednu z příhod, jak se dá při opravě historického skvostu ušetřit. Svou činnost totiž vykonávají dobrovolně a s nimi dalších zhruba 20 členů spolku. Vše dělají v souladu s památkáři. Snaží se též zachovat původní stavební postupy. Například výplně vnitřních stěn mezi dřevěnými trámy jsou z materiálu, který používali naši předkové. Omítka je jílová v kombinaci se slámou. Spolek odhaduje, že prostavěli zhruba přes dva miliony korun. V projektové dokumentaci jsou celkové náklady vyčísleny na šest milionů korun. Každý rok žádají o granty město i kraj, pomáhají místní i okolní firmy. Ke každé částce z grantů musí spolek přidat 40 procent ze svého.