Některá byla vypuštěna zpět do přírody, jiná natrvalo zůstávají. A právě za těmi, kteří již nemohu stanici opustit, chtějí lidé chodit. Tomu však v současné době není není stanice přizpůsobena. Správce Vladimír Tomáš Smolík to chce spolu se svým týmem a za pomoci sponzorů změnit.

„Školy, školky i lidičky s dětmi, co přijdou na Bublavu, chtějí navštívit záchrannou stanici. Doposud to není bez předchozí domluvy se mnou možné. Panuje zde určitý režim. Když máme mláďata, tak se nesmí rušit. Zrovna tak poraněná zvířata by si mohla kvůli stresu ještě více ublížit,“ říká Smolík.

Lidé však nemusejí zoufat. Kromě řady informačních tabulí z nichž některé jsou jsou řešeny jako kvízy, ve stanici chystají další novinku. „Mělo by tu být přístupné jakési infocentrum s promítáním a zhruba osm voliér. V těch by byli handicapovaní živočichové, které zde máme nastálo a nedají se vypustit zpět do přírody,“ upřesnil správce.

V místě jsou připravené prozatím dvě nové klece, které přišly na 70 tisíc korun. Na tento projekt bude Drosera shánět peníze. Přispět může i veřejnost. Číslo účtu je 175279787/0300.

Stanici pomáhají organizace, firmy i obyčejní lidé. Naposledy se vybíralo v malém krámku v Jindřichovicích na Kraslicku.

„Sbírku zorganizovala Andrea Mazalová za což jí děkujeme. Vybralo se přesně 3 907 korun, které použijeme na krmivo či ošetření u veterináře,“ upřesnil Smolík.

Přijatým živočichům je věnována potřebná odborná péče, zajištěná veterinárním lékařem a obsluhou stanice. Při doléčení jsou jedinci následně vypuštěni do svého přirozeného prostředí. Někteří, převážně dravci, pro svůj handicap zůstávají na dožití ve stálé péči na stanici a budou umístěni do připravovaných prezentačních voliér.

Záchranná stanice v Bublavě působí už pátým rokem. Pozemky ji tehdy poskytl soukromý subjekt zdarma. Lidem ze stanice pomáhá i zvířecí babybox, který před čtyřmi lety umístili před vchod. „Za tu dobu tam lidé umístili 85 zvířátek. Najdou třeba poraněné ježky a dají je tam, našli jsme tam také káně či lišku a jednou bohužel i malého pejska,“ dodal Smolík.