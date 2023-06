"Využívat by ho ale mohli i lidé, kteří přijedou do Sokolova od Staré Ovčárny či Dolního Rychnova, odkud vedou přivaděče z dálnice D6. Na záchytném parkovišti nechají auto a poté to mají opravdu kousek na Staré náměstí či do centra Sokolova. A když Lesy ČR změnily svou politiku a namísto prodeje praktikují směny pozemků, zareagovali jsme na to. Nabízíme jim směnu dvou našich pozemků. Jeden je v Královském Poříčí a druhý ve Stříbrné na Kraslicku," konstatuje Picka.

"Myslím, že je to dobrý nápad. Léta se mluví o tom, jak se nedá zaparkovat v blízkosti Starého náměstí. Tamní parkoviště u kláštera je stále plné. Z tohoto plánovaného místa je to opravdu kousek jak do zámeckého parku tak na náměstí," řekla Karolína Demjanová ze Sokolova.

Výměra sokolovského pozemku, patřícího lesům, je zhruba 27 tisíc metrů čtverečních. Dva, které nabízí město ke směně, mají 28 tisíc metrů čtverečních. Nicméně obě strany si ještě nechají udělat znalecké posudky a ohodnotí cenu svých pozemků. Poté je porovnají a rozhodnou co dál. Pokud by se směna provedla už v příštím roce, byl by to úspěch. Co se týká nákladů na převod a administrativu s ním spojenou, odsouhlasila rada města, že veškerou finanční náročnost ponesou obě strany napůl.