K tomu bezbariérový přístup či modernizace informačních technologií, které pedagogové řádně otestovali při vzdělávání na dálku. To vše stihli v rotavské základní škole, která proslula první třídou plnou romských dětí, vybudovat během několika málo měsíců. Projekt, jehož celkové náklady vyšly na zhruba 7 milionů korun, se rozjel naplno loni na podzim a dokončen byl letos v březnu. Spolu s kvalitními pedagogy tak chce škola zkvalitnit výuku svých žáků. Novinky představila kvůli pandemii koronaviru až nyní. „Projekt jsme fyzicky ukončili 10. března 2020. Náklady na konektivitu, počítače, interaktivní tabules příslušenstvím, bezbariérovost a pásový schodolez, na stavební rekonstrukci cvičné kuchyňky, nový nábytek, elektrospotřebiče a nádobí, venkovní sety a drobnou zeleň včetně všech služeb činily zhruba 6,9 milionu korun,“ řekla ředitelka školy Dana Fialová. Deseti procenty se na akci finančně podílel zřizovatel školy, jímž je město.

Podle ředitelky je nyní celkové vybavení školy na velmi vysoké úrovni. Děti škola připraví pro další studium i život teoreticky i prakticky. Kromě dvou IT učeben pro celkem 24 a 10 žáků je tam k dispozici také multifunkční učebna, využívaná hlavně pro výuku cizích jazyků. Nechybí ani interaktivní tabule, ale například i dílny, které renovuje a sponzoruje rotavská firma Rotas, historicky spjatá s městem.

„Máme stabilní pedagogický sbor a umíme s dětmi pracovat bez ohledu na to, z jaké rodiny přicházejí,“ říká Fialová. Jedinou základní školu v Rotavě v současné době navštěvuje zhruba 180 dětí, což je zhruba třetina kapacity. Chodí do ní i mnoho romských dětí, a mnozí rodiče tak své potomky vozí do jiných škol v okrese.

Skladba obyvatel se v Rotavě změnila za poslední léta. Obchodníci s chudobou ve městě skoupili byty a nastěhovali do nich lidi, kteří ze státních dávek platí vysoké nájmy. Do Rotavy se tak nastěhovaly romské rodiny z celé České republiky.

Rotavská radnice se snaží získat byty zpět do svého vlastnictví, chce zastavit byznys s chudobou. Prozatím vykoupila 40 bytů. „Vláda musí určit strop výše příspěvků na bydlení. Tím spekulantům znemožní či ztíží pronajímání bytů za drahé nájemné, které doplácí stát,“ říká starosta Rotavy Michal Červenka.