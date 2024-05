Vystavovali zde žáci oborů strojní mechanik, obráběč kovů a mechanik opravář motorových vozidel. V úterý se tak mohl kdokoliv přijít podívat na to, co se žáci naučili pod dohledem svým mistrů za tři roky. Do školy mířily i rodiny žáků. Na místě se jim dostalo odborného výkladu samotných autorů závěrečných prací.

Jedním z žáků, který vystavoval obrovskou kovovou plachetnici, byl žák třetího ročníku oboru strojní mechanik - zámečník Dominik Šádek ze Sokolova. „Je to loď, která slouží jako dekorace. Je vyrobena z plechu a oceli. Použil jsem i další materiály, jako je pájka, cín.“ Na svém díle pracoval během posledního školního roku zhruba půl roku a prozradil, proč si vybral zrovna loď.

„Téma jsme si mohli vybrat. Šli jsme za učitelem a zeptali se ho, jestli by taková práce byla vhodná. Na internetu jsem pak našel inspiraci, viděl jsem tam více lodí a spojil jsem to dohromady. Ve své fantazii jsem si pak vytvořil vlastní loď. Líbily se mi detaily na internetu a zdálo se mi, že je to ideální práce na takový projekt. Je tam vlastně zahrnuto vše, co jsme se učili a co jsme dělali.“

Dominik také nastínil přání, jak by chtěl s lodí naložit. „Chtěl bych si ji nechat doma, pokud mi to škola dovolí," dodal Dominik.

Zdroj: Roman Cichocki

Hned vedle něj vystavoval svou práci René Olah z Nového Sedla, také žák třetího ročníku stejného oboru. Jeho kovová kytara zaujme na první pohled svou kreativitou. „Vlastně mě inspiroval můj táta, protože on rád hraje na kytaru, a já také. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Jelikož studuji obor zámečník a pracuji s kovem, hledal jsem na internetu inspiraci, jak by to mohlo vypadat. Našel jsem nějakou elektrickou kytaru a podle toho jsem to pak udělal. Slouží to jako dekorace. Strávil jsem na tom zhruba přes čtyřicet hodin čistého času. Jako materiál jsem použil hlavně plech, zbytek byly šrouby, svářecí drát a jiné. Součástky uvnitř kytary jsem si vymyslel tak, aby to vypadalo lépe, než kdybych tam dal jen obyčejný plech. Použil jsem součástky, které jsem chtěl. Vzal jsem je z různých vrtaček, z kovošrotu a z domova. Plech jsem použil jako krk a tělo kytary. Vytvořil jsem si šablonu a podle ní jsem to vypálil. I já bych si chtěl svoje závěrečné dílo ponechat a vystavit doma," dodal Olah.