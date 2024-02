Hodiny matematiky a češtiny bývají na základní škole hned mezi prvními. Přicházíme do školy, která sídlí v historické budově přímo v centru města. Jako v jiných školách i je zamčeno. Žáci používají při vstupu čip, my musíme zvonit na ostrahu, která nás pouští k paní ředitelce Petře Šiškové. Přestože je ředitelkou školy, kteří jsou dnes spíše manažeři zahrnuti administrativou, je ráda, že může učit a být mezi dětmi. "Bez toho si nedovedu svou práci představit. Mezi děti se chodím dobíjet," říká kantorka, která v roce 2011 získal Zlatého Ámose, což je celorepublikové ocenění pro nejlepšího učitele, učitelku. Základní školu navštěvuje 600 dětí. My jdeme s Petrou Šiškovou do 9. B, kde je 28 školáků připraveno na hodinu českého jazyka. Vládne tam pohoda, k čemuž možná přispívá i fakt, že jsme natrefili na hodinu literatury a děti pracují s příběhem o lásce, zradě, lidské prohnanosti a přetvářky. Jde o Krysaře od Viktora Dyka.