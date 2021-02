Zpřísněná opatření v souvislosti s covidem čekají od čtvrtka lidi v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"V našem kraji se to týká pouze dvou okresů, a to Sokolovska a Chebska. O případných fyzických kontrolách pohybu lidí mi není nic není známo. Určitě budou moci na nákup, včetně zdravotnických potřeb, do práce a k lékaři," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Právě on v úterý kvůli vzrůstající nákaze covidem v kraji vyzval občany, aby omezili pohyb v rámci jednotlivých měst a obcí na co nejnižší možnou míru a před každou ze svých cest zvážili její nezbytnou nutnost.