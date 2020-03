Pro radost si lidé kupují petrklíče a macešky, ale na odbyt jdou sazenice jedlých rostlin, jako jsou ředkvičky, saláty, kedlubny nebo sazenice jahod, z nichž jedny nesou název Korona. Zákazníky to ale nijak neodrazuje.

Lidé začali sázet už před několika dny, když bylo teplé a slunečné počasí, ale některé nezastavilo ani víkendové chladno. Teploty podle meteorologů klesly hluboko pod nulu. „Už před týdnem jsem sázel ředkvičky, saláty a kedlubny. O to, co šlo pod zem, strach nemám. Malé rostlinky nad zemí budu muset přikrýt plachtou, aby nezmrzly,“ řekl Milan Šudák z Kraslic. Kromě toho připravoval půdu tak, aby byla připravena na setí.

A radí zahrádkaření každému, kdo má kde sázet, protože je to práce, při níž se každý odreaguje a nebude myslet na současnou situaci s koronavirem. „Bonusem je pobyt na čerstvém vzduchu,“ usmívá se zahrádkář. S ním souhlasí i Ladislav Fedor z Mokřin. „Sázel jsem semínka kedluben pod zem ve skleníku, tam vydrží. Zelené do záhonku tamtéž je ještě škoda sázet, bojím se mrazů. Jinak je na zahradě práce až až,“ zdůraznil.

Březen je měsíc, který umí v kraji teploty plus 17 stupňů Celsia, ale i minus 30. „To je pro náš kraj charakteristické,“ říká pozorovatel počasí z meteorologické stanice v Šindelové Rudolf Kovařík. Výjimkou nejsou ani vpády studeného vzduchu v dubnu. Stále častěji slýchává, že pranostikám se věřit nedá. On si myslí pravý opak. Některé pranostiky jsou staré i několik stovek let.

„Každá lidová pranostika platí pro určitou oblast a nelze jí předpovídat počasí na celém území naší republiky. Známá je pranostika Pepistrum, která je právě z Krušných hor. Jedná se o pranostiku starou 150 až 200 let a platí na území od Lubů až po Boží Dar,“ konstatuje Kovařík.

Ta říká, že Josef otevře bránu jaru. „Právě kolem Josefa se odehrává vše důležité. Počasí pozoruji 45 let a mohu potvrdit, že pranostiky na přibližně 65 procent vychází,“ dodává meteorolog.