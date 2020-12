Jen zlomek pedagogů v Karlovarském kraji se zatím nechal testovat na covid-19. Že se v odběrových stanech netvoří návaly, potvrdila ředitelka Karlovarské krajské nemocnice Karlovy Vary (KKN) Jitka Samáková i mluvčí soukromé sokolovské nemocnice Markéta Singerová.

Testování běží od minulého pátku a denně si výtěr z nosu na přítomnost nebezpečného koronaviru nechá například v Karlových Varech udělat průměrně asi sedmnáct pedagogů. V Karlovarském kraji přitom pracuje podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové pět a půl tisíce pedagogických zaměstnanců.

„Tato akce mně ani mým kolegům příliš smysluplná nepřijde. Kdyby se nechala otestovat celá třída včetně dětí, tak bych to pochopila. Takto v ní nevidím ten správný smysl,“ říká například karlovarská učitelka z prvního stupně Michaela Holečková. Dodává, že se zřejmě nechá otestovat až po 18. prosinci, aby věděla, že je zdravá, a nenakazila tak během Vánoc svou rodinu.

Zatímco v Sokolově se první den nechalo otestovat asi 50 učitelů, další dny zájem opadl. „O testování pedagogové příliš zájem nemají. Jde o desítky lidí, denně otestujeme asi patnáct až dvacet učitelů,“ konstatuje ředitelka Samáková.

V sokolovské nemocnici před pár dny dokonce nechali udělat zcela nové odběrové místo. Od 18. prosince začne totiž testování veřejnosti a zařízení na to chce být připraveno. „Nové testovací místo jsme nechali vybudovat na koupališti Michal, kde je mnohem větší prostor. Jsou tam dva koridory, jeden pro PCR testy, druhý pro levnější antigenní. Dva koridory jsou proto, že lidé budou muset na místě čekat na vyhodnocení antigenních testů, tak aby prostor neblokovali. Personálně i materiálně jsme na to připraveni,“ vysvětluje mluvčí sokolovské nemocnice. S testováním zařízení pomáhá nejen město, které poskytlo strážníky, ale třeba i vojáci.

Na testování veřejnosti se připravují také v Karlových Varech. I zde ale budou lidé čekat na vyhodnocení testů. „Personální týmy už na to máme vyčleněny, jsou to stabilní party tvořené převážně z děvčat, která testují ve svém osobním volnu. Pomáhají nám také hasiči. Nepředpokládám ale, že o testování bude před Vánoci zájem. Horší to bude asi až začátkem ledna,“ dodává ředitelka Samáková.