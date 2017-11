Základní umělecká škola oslaví 70. narozeniny

Kraslice – V sobotu to bude přesně 70 let, kdy do kraslické základní umělecké školy vkročili první žáci. Tehdy se jmenovala Městská hudební škola Kraslice. Výročí přitom škola už v sobotu oslaví koncertem.

dnes 17:05 SDÍLEJ:

Kraslická umělecká škola slaví výročí.Foto: ZUŠ Kraslice

„Škola měla tehdy k dispozici dvě podlaží. V přízemí budovy, která byla postavena v roce 1903, byla ještě umístěna prodejna obuvi. Název školy byl postupně měněn na základní hudební školu, poté na lidovou školu umění a v roce 1990 byla škola zařazena do sítě škol jako Základní umělecká škola Kraslice,“ přibližuje dlouholetý ředitel umělecké školy František Stůj. Poukázal na to, že vůbec prvním ředitelem se stal Šimon Herold. Po něm byla v roce 1958 jmenována do funkce ředitelky školy Jana Klimešová, v roce 1961 pokračoval Lubomír Hrdlička, krátce pak Jiří Svoboda a od roku 1968 až do poloviny roku 1984 působil ve funkci ředitele Josef Roztočil. Současný ředitel se vedení umělecké školy chopil v září 1984. V té době byl ve škole zaveden pouze obor hudební, který zajišťovalo pět interních pedagogů a na výpomoc museli být přijímáni nekvalifikovaní externí učitelé. V těchto letech se početní stavy žáků pohybovaly okolo 80. „Postupem doby se otevíraly další obory. Nyní škola poskytuje vzdělávání ve všech oborech, a to v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném,“ pokračoval Stůj. Vedení školy muselo opakovaně žádat ministerstvo školství o navýšení kapacity počtu žáků. Nyní má škola kapacitu 550 žáků, pobočky v Sokolově, v Lomnici, v Oloví a v Rotavě. Ve škole vyučuje 21 plně kvalifikovaných pedagogů. V roce 1988 získala škola i prostory po bývalé prodejně obuvi, které byly postupně modernizovány, a v roce 2012 byl dostavěn plně vybavený víceúčelový sál s nahrávacím studiem. „Tento sál byl financován v rámci dotačního titulu Spolupráce základních uměleckých škol Kraslice a Musikschule Vogtland. V srpnu roku 2017, kdy skončila tzv. udržitelnost a oprávněnost výstavby sálu, byl tento projekt ukončen. Od roku 1989 je to jediný od základů nově postavený, moderní objekt v Kraslicích, který je využíván více než na sto procent.“ Slavit se bude v sobotu v kulturním domě. „Zahájení je v 17 hodin, kdy se v programu představí žáci všech oborů. Jako host vystoupí Orchestr hudební školy La Louviére z Belgie a na závěr zahraje k tanci i poslechu Zábavní orchestr školy, ve kterém zasednou současní i bývalí žáci spolu s učiteli,“ dodal ředitel. ČTĚTE TAKÉ: Klienti Mateřídoušky nafotili kalendář

Autor: Jiří Drozdík