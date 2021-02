Někde místo zaplacení školného ale začalo od rodičů chodit odhlášení dětí z výuky. Jinde ale zase evidují nové žáky. Pro školy je nejhorší asi nejistota. Ministerstva totiž nejsou schopná říct, kdy se děti vrátí.

Například v sokolovské ZUŠ dělají vše, co umějí a mohou, aby dětem zajistili, co nejkvalitnější výuku a udrželi jejich zájem. Prozatím se to podle ředitele školy Romana Švancara daří. Většina školáků vydržela a pokračuje. A v pololetí se prý dokonce na výuku v ZUŠ přihlásilo několik nových zájemců. Evidují ale i odhlášení žáků. „Naštěstí nebylo nijak zásadní. Týkalo se to některých kolektivních předmětů, jejichž výuka formou on-line je komplikovaná,“ říká Švancar.

Platí to například o sborovém zpěvu nebo tanečním oboru. „Individuální výuku hry na hudební nástroje už lze online zvládnout lépe. Naši učitelé zápolí s technikou poměrně dobře, i když to nemají vůbec jednoduché,“ konstatoval ředitel.

Že by kvůli současné pandemii koronaviru rodiče a děti ztratili zájem o výuku v sokolovské základní umělecké škole, toho se Švancar neobává. Pomoci by měla i určitá sleva na školném. On, ale i všichni ostatní spojení se ZUŠ si ale nade vše přejí, aby se znovu vše vrátilo do starých kolejí a budovou školy se opět rozléhal zpěv i hlasité tóny hudebních nástrojů. Do učeben se vrátili malí výtvarníci a na parket tanečníci.

„Je to těžké zahrát učitelce něco, co jsme se během předchozího videohovoru učily. Jsem totiž hrozně nervózní, abych něco nezkazila,“ řekla devítiletá Sára, která se věnuje hře na příčnou flétnu.

Sociální sítě škol jsou plné domácích úkolů. Dětem přibyl nový fenomén, a to je video nahrávání svého vystoupení.

„Natočit se je pro děti nová a zároveň neuvěřitelně těžká věc,“ upozornila učitelka hry na kytaru Alexandra Ranglová Müllerová.

V Sokolově přesto vystupovala tamní ZUŠ naživo. Nápadem Oživujeme sokolovské výlohy, spustili unikátní projekt. Hráli živě za výlohami tamních obchodů. Lidé se u nich zastavovali a zaposlouchali se do tónů hudby, která se linula z venkovních reproduktorů.