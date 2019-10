„U nás se to učí, respektive já, víc v rámci semináře. Na normálních hodinách k tomu dojedeme tak někdy v březnu, tedy měsíc předtím, než jdou maturanti pryč. Takže času moc není. Na celý listopad zhruba 1 až 2 hodiny. Povídá se, pustí se krátké video, případně menší diskuse. Prostě čas opravdu není, to by nám ministerstvo muselo přidat hodiny,“ popsal Vladimír Bružeňák, učitel dějepisu na sokolovském gymnáziu.

Má se to však změnit. Letošní druhé ročníky už se učí podle nových programů, kde se dějinám 20. století budou věnovat ve 3. i 4. ročníku. „Na semináři mám času víc, normalizaci a listopadu věnuji dohromady tak 6 hodin. Studenti většinou vědí, o co se jedná, o životě za minulého režimu mají často ale spíš jen mlhavou představu. Takže jim vysvětluji klady i zápory doby minulé, občas se zeptají na něco, co by je zajímalo, například byty nebo Tuzex, většinou z běžného života. Za dvě hodiny týdně v žádné třídě zázrak neuděláme,“ dodal.

Učit o období socialismu je problém i v deváté třídě na základní škole. I tady se k tomuto období dostávají až někdy v březnu, v dubnu. Jde většinou o politiku a ta deváťáky nebaví. „Vyprávím jim, že se nemohlo vycestovávat, co šlo a nešlo za komunistů, o cenzuře. Ale oni to nechápou. Vůbec si to nedokážou představit,“ říká Václav Riedl, ředitel Základní školy Habartov a současně dějepisář. Do hodin tak pro lepší představivost zařazuje obrazový materiál, videa, filmy, zapojuje žáky do projektů. Zařazuje v kontextu českých a světových i dějiny regionu, aby učivo žákům bylo bližší.

Stejný postup volí i ostatní pedagogové, například Bohumila Bůžková z loketské základní školy. „Hodně se věnujeme běžnému životu. Vyprávím třeba, jak nebyl toaletní papír. Nevěřícně na mě koukají. Vůbec nechtějí věřit, že nebyl internet, mobily,“ přiblížila. Tenhle pohled na dějiny zejména na základní škole dokáže zaujmout. „Dělali jsme třeba projekt o tom, co lidé v 60. až 80. letech nosili na sobě, jakou hudbu poslouchali, jaké měli účesy nebo jakými jezdili auty. To mě bavilo. Jen jsem nějak nechápala ty fronty na banány nebo pračky,“ říká loňská deváťačka Tereza.