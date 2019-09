Až do 27. října mohou v sokolovském zámeckém sklepení navštívit výstavu s názvem Dracula a ti druzí.

Následně pak bude přístupné během několika mimořádných prohlídek, které bude muzeum dopředu avizovat. A to není zdaleka vše. Během zimy bude v podzemí instalována stálá expozice archeologie a geologie, která bude otevřena od jara roku 2020.

Otevírací doba výstavy Dracula a ti druzí je od středy do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstup je vždy v celou hodinu – v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Vstupenky k zakoupení v pokladně muzea v prvním patře zámku nebo ve výstavní síni v přízemí. Výstava je připravena ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských Brno.