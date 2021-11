Několik zaměstnanců věznice se rozhodlo formou hromadného darování doplnit vzácnou tekutinu a tím pomoci zachránit nejeden lidský život. Tento týden se zapojili do druhého ročníku projektu podporujícího darování krve, plazmy a krevních destiček. Do dárcovského centra sokolovské nemocnice se k odběru krve a plazmy dostavila desetičlenná skupina příslušníků a zaměstnanců. Tři patří mezi stálé dárce, ostatní byli prvodárci.

"Dárcem krve jsem se stala v roce 2014 a jediné, co mě na tom mrzí je, že jsem se k tomu neodhodlala dříve. Darování krve je pro mě nejjednodušším způsobem, jak pomoci druhým lidem, někdy i třeba zachránit život. Darovaná krev, popřípadě její složky, není potřebná pouze při úrazech a operacích, ale využívá se také při léčbě závažných onemocnění jako je například leukémie. Nikdo z nás neví, kdy on sám bude vděčný za to, že někdo jiný se k tomuto činu sám dobrovolně rozhodl. Ráda bych tímto způsobem byla vzorem i pro svou dceru, která dnes, ve svých 18 letech, se mnou absolvovala svůj první odběr a věřím, že v tom bude nadále pokračovat," sdělila vedoucí oddělení ekonomického Petra Smrčková.

Na již zahájenou stavbu chodníků ze sídliště k průmyslové zóně chce město dotaci

Nemocnice takový krok vítá jednak proto, že přišli i prvodárci a nemocnice tak může rozšířit svou dárcovskou základnu. Dárci přišli v době, kdy se jiní obávají darovat krev kvůli koronavirové epidemii.

"Doba covidu je pro darování krve složitá. Spousta dárců z tohoto důvodu nemůže darovat krev a v nemocnicích ji potřebují stále. Z tohoto důvodu jsem se i ve svém věku rozhodl krev darovat," vysvětlil mistr provozovny střediska hospodářské činnosti Karel Vondra.

S rozvojem léčebných metod roste stále více i potřeba krve získané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. Každé tři vteřiny někdo potřebuje krev dárce.

Hlavním záměrem tohoto projektu je plošně pomoci s aktuálním nedostatkem krevních zásob v České republice. Dárců krve dlouhodobě ubývá a potřeba léčby transfuzními přípravky neklesá. V České republice chybí až 200 tisíc dárců krve. Z tohoto důvodu se Vězeňská služba ČR i v této nelehké době rozhodla v rámci společenské odpovědnosti pomoci. Projekt Hromadné darování krve napříč republikou probíhá po dobu dvou měsíců v sedmi odběrových centrech a darovat krev mohou prvodárci i registrovaní dárci.