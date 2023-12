Třiatřicet klientů domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík ze Sokolova napsalo své dopisy s přáním o dárky pod vánoční stromeček. Těch přání bylo rovných 123.

Zaměstnanci sokolovské chemičky splnili přes stovku přání klientů ze Sokolíka. | Foto: Foto: Synthomer

A Ježíškova pošta doručila jejich přání do sokolovské chemičky, kde přes 300 zaměstnanců zapojilo již popáté do benefiční vánoční akce a přání klientů Sokolíka splnili. Zaměstnanci mohli sledovat nejen v online databázi, ale přímo na vánočním stromu pro Sokolík, jak dárky přibývají. A vánoční přání byla díky štědrosti zaměstnanců splněna.

Ve čtvrtek 21. prosince se uskutečnilo slavnostní předání vánočních dárků přímo u vánočního stromečku v prostorách sokolovské chemičky Synthomer. Akce se zúčastnila ředitelka Sokolíku Petra Sekáčová, která uvedla: „Vánoce jsou svátky, na které se naši klienti opravdu těší. Vánoční stromeček s překvapením v podobě dárků, ať je to oblečení, kosmetika nebo třeba pantofle, je pro ně mimořádný zážitek. Díky zaměstnancům sokolovské chemičky je už pátým rokem pod vánočním stromečkem opravdu bohatá nadílka. Myslím, že letos to bude ještě veselejší, protože mezi našimi klienty jsou také děti, které už celý týden Ježíška vyhlížejí. Chtěla bych všem, kteří se zapojili, upřímně poděkovat.“

Společnou aktivitu zaměstnanců ocenil také Milan Brejchal, ředitel sokolovské chemičky Synthomer.„Dovolte mi, abych zde také velice poděkoval a vyjádřil velký dík všem zaměstnancům, kteří se do této charitativní akce zapojili. Jsem velice potěšen a vděčný, že dokážeme mezi sebou nalézt mnoho lidí, kteří jsou ochotni a připraveni pomáhat. Velké poděkování rovněž patří slečně Tereze Novotné z dodavatelského řetězce, která celou akci zorganizovala a zaštítila. Jen dodám, že jsme součástí globálního koncernu Synthomer a tato iniciativa zaměstnanců závodu Sokolov je velmi kladně hodnocena také naším vedením v Londýně. Zaměstnaneckou aktivitu firma i letos podpořila finanční částkou.“

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením vyžadující celodenní péči, a to ve věku od 18 let. Klientům poskytuje ubytování a stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv, dostupnost lékařské péče. V současné době pečuje o více než 30 klientů. Nově letos převzali převzal i DOZP VILÍK v Chebu, kde stejnou podporu poskytují i dětem s mentálním a kombinovaným postižením a to od 3 do 18 let věku, v případě nařízené ústavní výchovy až do 19 let věku, kapacita Domova je 10 dětí.