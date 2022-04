"Rada města schválila finanční dar ve výši 200 tisíc korun, který městu poskytla Sokolovská uhelná. Částka půjde na pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Pomoc půjde na věci, na které jsou buď nedostatečné nebo vůbec žádné dotace. Jde například o záležitosti spojené s výukou češtiny nebo na školní pomůcky pro děti. Nyní se nám například podařilo zajistit učitele z Ukrajiny, který byl ze zdravotních důvodů vyjmutý z branné povinnosti. Je ze třetí generace trenérů plavání a chtěli bychom pro ukrajinské děti zařídit plavecký kroužek. Ty by tak měly i svého odborného lektora. Dar nás velice potěšil," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

"V souvislosti s událostmi na Ukrajině jsme vyhlásili mezi zaměstnanci finanční sbírku. Nakonec přispěli i lidé mimo firmu. Založili jsme transparentní účet s tím, že naše společnost vybranou částku dorovná stejnou výší. nakonec jsme to dorovnali na jeden milion korun. Do konce března bylo na účtu zhruba 400 tisíc korun," uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Dodal, že už rozhodli jak naloží s polovinou této částky.

Parkoviště v centru Sokolova bude na závoru, protože řidiči neplatí

"Půl milionu rozdělíme mezi města Sokolov a Chodov, každé dostane 200 tisíc korun, a 100 tisíc jsme se rozhodli poslat Potravinové bance Karlovarského kraje," řekl Pöpperl. Zároveň neopomněl poděkovat dárcům, kterým není lhostejný osud lidí zmítaných válkou.

O zbývajícím půlmilionu rozhodne Sokolovská uhelná během následujících týdnů. Primárně platí, že půjde též na pomoc uprchlíkům, na což je finanční dar účelově vázaný.

Sokolovská uhelná dala také k dispozici přehled pracovních míst, na která se mohou hlásit jak Češi, tak i lidé z Ukrajiny. "U lidí z Ukrajiny se to zatím nedaří. Je to dané jazykovou bariérou, chybějící odborností i skladbou zájemců o práci. U nás převažují většinou mužské profese. Jakýkoliv zámečník či elektrikář by byl vítaný, ale prozatím bohužel," dodal Pöpperl.