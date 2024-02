Lední hokej, jaký diváci na západě Čech ještě nezažili. Tři dny ve znamení nejrychlejšího týmového sportu na světě. A to vše pod širým nebem a na úpatí skokanského můstku v německém Klingenthalu nedaleko Kraslic.

Západočeské derby pod můstkem v Klingenthalu slibuje nezapomenutelný zážitek | Video: Roman Cichocki

U příležitosti desátého výročí Německé hokejové ligy DEL 2 čeká diváky ve dnech 16. až 18. února 2024 ve Sparkasse Vogtland Areně opravdová hokejová podívaná. Jedním ze zápasů bude i západočeské derby mezi plzeňskými Indiány a karlovarskou Energií. V těchto dnech pracují dělníci naplno na stavbě hokejového kluziště a ostatního zázemí. Deník se byl podívat přímo na místě.

"Vzrušující hry a kouzelné prostředí vytvářejí výjimečný zážitek. Tři dny, tři zápasy, dvě ligy a jedna vášeň: Buďte u toho, když se v pátek večer v saském derby utkají Eispiraten Crimmitschau s Dresdner Eislöwen. V sobotu se hraje západočeské derby mezi HC Energie Karlovy Vary a HC Škoda Plzeň. A konečně v neděli se na závěr utkají Lausitzer Füchse s Eisbären Regensburg. Hokejová akce v úchvatném prostředí, kterou si nesmíte nechat ujít," lákají pořadatelé diváky z nejen z Německa, ale i z nedalekých Čech.

V Sokolově i loni dominovaly porody vedené porodní asistentkou

Vstupenky na unikátní duel Západočechů pod širým nebem v rámci Hockey Outdoor Triple, který bude hostit v sobotu 17. února od 17 hodin německý Klingenthal, jsou stále v prodeji.

Vstupenky na Hockey Outdoor Triple jsou nyní k dispozici online na webu www.hockey-outdoor-triple.com a také prostřednictvím prodejce Ticketmaster. Všechny veřejné vstupenky jsou ke stání a jsou k dispozici za cenu 35 eur, zlevněná za 28 eur (studenti, senioři) a dětská za 20 eur. Jednotlivé vstupenky na utkání v Klingenthalu půjde zakoupit i na sekretariátu klubu až do pátku 16. února. Provozní doba sekretariátu klubu (tréninková hala, 4. patro, kanceláře klubu) je pro prodej vstupenek do Klingenthalu ve všední dny v čase od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.

Zdroj: Roman Cichocki

Energie tak rozšíří řadu extraligových týmů, které pod širým nebem už hrály. V minulosti na fotbalovém stadionu v německých Drážďanech nastoupil Litvínov se Spartou, vloni zase v Bratislavě Kometa s Třincem. Nyní tedy hned za hranicemi, v malém pohraničním městečku vzdáleném od Karlových Varů 45 kilometrů, vznikne improvizované hřiště s kapacitou necelých 22 tisíc diváků.

„Jsme moc rádi, že si můžeme zahrát tradiční západočeské derby v neopakovatelné atmosféře zápasu pod širým nebem. Pro klub je to zároveň obrovská příležitost se ukázat, je to velká propagace i pro naše město a na zápas už se moc těšíme,“ říká k chystané akci jednatel klubu HC Energie Daniel Tobolka s tím, že jednají s městem Karlovy Vary o zajištění dopravy pro fanoušky.

"Chceme, aby jich do Klingenthalu dorazilo co nejvíce a utvořili nám tu správnou domácí atmosféru," dodává Tobolka. Pro fanoušky bude připraven bohatý doprovodný program i speciální merchandising k Hockey Outdoor Triple. Obě mužstva minimálně do úvodní třetiny utkání nastoupí ve speciálních historických dresech.

Při opravě Slovenské ulice musí firma zajistit přístup k velkému parkovišti

„Samozřejmě se moc těšíme. Jsme moc rádi, že to dopadlo. Určitě si to užijeme a věřím, že i pro fanoušky to bude skvělé. Bude to zase něco nového a výborný zážitek pro všechny," míní Jiří Černoch, hráč HC Energie Karlovy Vary. K němu se přidali i soupeři.

„Moc se na akci těšíme! Tradiční západočeské derby se vždy hraje ve skvělé atmosféře, teď navíc bude mít punc výjimečnosti. Jsme rádi, že se akce můžeme zúčastnit," říká Martin Straka, spolumajitel HC Škoda Plzeň.

„Pro hráče jsou podobné akce vždy hokejovým svátkem, navíc se střetneme v západočeském derby. Zápas pod otevřeným nebem jsem si už zahrál před lety v Brně a duel měl báječnou atmosféru. Věřím, že si ji teď minimálně zopakujeme," věří Jakub Lev, hráč HC Škoda Plzeň.