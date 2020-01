Městská knihovna v Sokolově přišla v závěru loňského roku s novinkou, která usnadní čtenářům vracení vypůjčených knih.

Bibliobox | Foto: Deník / Roman Cichocki

Do supermarketu Tesco na sídlišti Michal nechala nainstalovat bibliobox. Je to jakýsi kontejner, do nějž mohou lidé vracet knihy například při běžném nákupu, a odpadá jim chození do knihovny.