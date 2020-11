/FOTO/ Karlovarským zastupitelům se ani napotřetí nepodařilo zvolit hejtmana, natož jmenovat krajskou radu.

Noví krajští zastupitelé se teprve ve čtvrtek 26. listopadu sešli na krajském úřadě, dosud rokovali v KV Areně. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Zatím neexistuje funkční krajská koalice, která by disponovala minimálně 23 hlasy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu a převzala by tak krajskou vládu. Nepodařilo se ji sestavit hnutí STAN sdruženého do bloku ´jednadvacítka´, ani vítěznému hnutí ANO, k němuž se připojili dva zastupitelé z hnutí Karlovaráci.